Gratuité et partage, les valeurs de la "donnerie" d'objets scolaires

Alors que la fin des vacances approche, de nombreuses familles préparent la rentrée scolaire. Une rentrée qui va de pair avec la traditionnelle liste des fournitures, un cauchemar pour de nombreux parents. Entre les cartables, les cahiers, les stylos et tout le reste, la note peut vite se chiffrer en centaines d’euros.

Cependant, ce n’est pas une fatalité, des alternatives existent et prennent petit à petit de l’ampleur. A Nivelles, par exemple, on a trouvé une solution aussi simple qu’efficace pour alléger la facture. Pour la deuxième année d’affilée, trois enseignantes organisent une "donnerie" de matériel scolaire.

On y trouve des cartables par dizaines, des classeurs par centaines, mais aussi des stylos, des cahiers et tout le nécessaire pour la rentrée. La commune a prêté un local pour stocker les dons des Nivellois et des entreprises du coin.

A l’ouverture des grilles de la collégiale Sainte-Gertrude, ils sont déjà une bonne centaine à se précipiter à l’intérieur après avoir écouté les consignes d’Isabelle Bourlet, l’échevine de l’enseignement, qui a lancé l’idée l’année passée alors qu’elle était toujours enseignante. L’aile du cloître de la collégiale Sainte-Gertrude où les fournitures sont entreposées se retrouve vite remplie de parents et d’enfants mais tout se passe dans une ambiance détendue.

C’est bien évidemment l’envie de faire quelques économies qui amènent les gens ici : "avec les allocations qu’on touche, c’est impossible d’acheter tout ce qu’on nous demande", explique une maman. "On est surpris chaque année du montant des achats qu’on a à faire, parfois plusieurs centaines d’euros. Ce n’est pas qu’une question d’argent. Si on peut récupérer des choses, pourquoi pas ? C’est une question de ne pas gaspiller" ajoute un papa venu avec ses deux filles.

En une demi-heure à peine, plus d’une centaine de familles ont complété leur liste de rentrée sans frais grâce à la donnerie. Pour Emilie Alloy, l’une des enseignantes qui coordonne l’événement, c’est une source de grande satisfaction : "On a eu encore plus de monde que l’année dernière et en plus beaucoup de gens sont venus avec des choses à donner. Cela nous a permis de renflouer les étalages qui se vident !"

Le concept, basé sur le partage et la gratuité, récolte donc un franc succès. Il ne demande qu’à être recopié ailleurs. En attendant à Nivelles, on promet de faire encore mieux l’année prochaine.