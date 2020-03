Gratuité des transports en commun au Grand-Duché de Luxembourg et chez nous ?

Depuis samedi, le Grand-Duché de Luxembourg propose à ses ressortissants, mais aussi aux touristes et travailleurs transfrontaliers, de profiter de transports en commun gratuits sur tout son territoire. C’est une première. En effet, certaines villes offrent déjà la gratuité des transports publics, comme Dunkerque en France ou Tallinn en Estonie, mais c’est la première fois que tout un territoire national bénéficiera d’une telle mesure. Et pourquoi pas en Belgique ? On en parle avec Bart Jourquin, spécialiste mobilité et professeur en économie des transports à l’UCL.

Comment finance-t-on une telle mesure à l’échelle d’un pays ?

"Le Luxembourg a une particularité, c’est qu’il est à peine plus grand qu’une ville moyenne, donc il y a à peu près 600.000 habitants. Il faut aussi savoir qu’il a un PIB extraordinaire : le produit intérieur brut du pays est à peu près de 100.000 euros par habitant, ce qui est plus que le double de chez nous. Donc, de l’argent, il y en a. Ce chiffre de 100.000 est en fait biaisé, dans la mesure où une bonne partie de la valeur ajoutée du pays vient justement de gens qui n’habitent pas dans le pays, et donc ce sont les Belges ou les Français qui viennent tous les jours travailler au Luxembourg. On est donc dans une configuration assez particulière. Et ce que le Luxembourg essaye de faire aujourd’hui, c’est essayer de dégorger ses routes parce qu’il y a une particularité en plus, c’est que le Luxembourg est une terre de transit énorme. Si vous venez de la Belgique, des ports d’Anvers, de Rotterdam, etc., et que vous allez vers le sud, vous passez par les autoroutes luxembourgeoises, donc ils ont un véritable problème. Ils créent donc à la fois de la richesse, ils dépendent d’une partie de leur personnel qui vient de l’étranger, et c’est d’ailleurs pour cette raison-là que contrairement à pas mal d’autres endroits, ils offrent la gratuité aussi aux étrangers qui viennent sur leur propre territoire" explique Bart Jourquin.

Dunkerque est quand même une grande ville et ça a l’air de fonctionner ?

Pour Bart Jourquin "C’est plus facile en ville, mais je voudrais quand même pointer quelque chose que je n’ai pas vu dans la presse cette semaine-ci. On parle effectivement de la gratuité des transports, mais il ne faut pas oublier — et c’est quelque chose qui va à l’encontre de ce qui se fait habituellement maintenant dans les grandes villes — qu’aujourd’hui, lorsque vous construisez un nouvel habitat au Luxembourg, vous êtes obligé de prévoir des places de parking. Il y a là un double discours, un double phénomène : à la fois le Luxembourg continue à promouvoir pour ses propres habitants l’usage de l’automobile en facilitant le parking à domicile par exemple, et d’autre part offre la gratuité des transports en commun, ce qui montre bien que la mesure qui est prise ici, et même si c’est évidemment inconcevable de donner de la gratuité aux étrangers et pas pour les gens du pays même, ils essayent vraiment d’attirer un maximum de gens qui viennent vers le Luxembourg et qui n’y habitent pas, essentiellement de l’étranger, de faire venir ces gens-là par transport en commun".

Diminution de voitures : constate-t-on vraiment une diminution ?

"C’est malheureusement rarement le cas, sauf effectivement parfois dans un certain nombre de villes. D’abord, ce que l’on voit surtout à ce moment-là, ce sont plutôt les gens qui habitent dans la ville et qui ont un accès direct aux transports en commun qui vont l’utiliser. Les expériences que l’on a connues, et on en a vu en Belgique aussi, vous avez cité deux villes étrangères, mais il n’y a pas si longtemps que ça, la ville de Mons avait fait l’expérience et la ville de Hasselt aussi. Ce qu’on a observé, c’est que c’était essentiellement des gens qui utilisaient déjà par exemple le vélo ou la marche à pied qui ont profité des transports gratuits. Ce n’est pas tout à fait le cas ici pour le Luxembourg parce qu’on voit quand même qu’il ne s’agit pas uniquement de transports gratuits au sein de la ville de Luxembourg, mais sur l’ensemble du réseau, qui reste par ailleurs assez petit. Il faut savoir qu’au Luxembourg il y a par exemple 275 km de chemin de fer, comparé à un petit peu moins de 4000 chez nous, donc on en est sur des petits réseaux" détaille Bart Jourquin.

Comment faire en Belgique ?

"Mon point de vue à moi est que la gratuité d’un transport en commun en tant que telle n’est pas forcément un bon signal. On offre un service aux gens, ce service coûte à la collectivité, et donc il est important que d’une manière ou d’une autre les gens qui bénéficient de ce service se rendent compte de la valeur qu’il a. On peut le faire pour un certain nombre de groupes cibles — par exemple les étudiants, par exemple les personnes âgées ou éventuellement les gens qui vont travailler — mais il faut en tout cas chaque fois leur donner un outil pour leur montrer que ce qu’ils ont une valeur. On pourrait donc avoir des chèques de déplacement, des choses comme ça, et pas simplement monter et descendre du bus ou du train sans s’en rendre compte. Mais le vrai problème auquel on doit s’attaquer n’est pas tellement la gratuité du transport en commun, c’est vraiment réfléchir à l’ensemble de notre mobilité et comment on peut aujourd’hui revenir à une situation dans laquelle les gens se déplacent moins. En Belgique, il ne faut pas oublier qu’on a eu, à la fin des années 80, mais surtout dans les années 90, un grand nombre d’entreprises de services — banques, sociétés d’assurances, etc. — qui avaient des sièges régionaux et qui ont tout ramené dans les deux grandes villes que sont Anvers et Bruxelles. On a donc finalement déplacé des gens qui travaillaient localement vers ces villes-là et, à l’époque, ça a été l’un des grands booms de la voiture de société. Donc, pour faire passer la pilule aux gens, on leur a offert une voiture. On devrait aujourd’hui revenir à une réflexion sur comment moins se déplacer. Et c’est la même chose pour la marchandise, le nombre de kilomètres qu’une marchandise ou qu’une personne fait aujourd’hui comparé à il y a 20 ou 30 ans, la différence est énorme. Il faut donc revenir à une réflexion sur la mobilité" conclu le professeur d’Université.