Grande soirée Cap48 : un record de dons atteint avec plus de 6,7 millions d'euros récoltés

Alors que nous sommes en pleine de crise sanitaire et à l’aube d’une crise économique, plusieurs associations craignent un manque à gagner. Et malgré la situation actuelle, la générosité était au rendez-vous.

Cap 48 permet de venir en aide à de nombreuses associations. Plusieurs causes qui viennent en aide aux personnes handicapées. 80% des handicaps surviennent au cours d’une vie. Aujourd’hui, le handicap est la seconde cause de discrimination en Belgique et la crise sanitaire a rendu la vie encore plus compliquée pour ces personnes.

L’une des causes sur lesquelles Cap 48 souhaite appuyer cette année c’est la polyarthrite. Une maladie presque invisible qui peut toucher des personnes de tous les âges.