Grande Mosquée de Bruxelles: le parquet ouvre une enquête

Le parquet a ouvert une information judiciaire au sujet de la Grande Mosquée, a confirmé le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) dans une réponse à une question parlementaire de Peter De Roover (N-VA), écrivent jeudi Het Nieuwsblad et De Standaard.

Dans un rapport, l'Organe de coordination et d'analyse de la menace (OCAM) pointait l'enseignement prodigué à la Grande Mosquée de Bruxelles et les manuels diffusés en son sein. Il y est notamment question de guerre contre ceux qui n'obéissent pas à la charia et de châtiment des homosexuels, les juifs sont décrits de façon infamante, etc.

Le parquet a ouvert une information judiciaire, indique Koen Geens. Si des violations des lois antidiscrimination sont constatées, des poursuites pourraient suivre.