Grande journée de recensement des coquillages à la Mer du Nord

L'institut flamand de la mer (VLIZ) a organisé le premier grand recensement des coquillages de la Mer en ce 17 mars 2018. Le but est d'associer le grand public à l'étude de l'écosystème littoral belge.

Ces mollusques sont présents en grand nombre sur nos plages belges, mais ils n'ont jamais été recensé à grande échelle. Grâce au travail des scientifiques en herbe, qui ont affronté le froid et la neige, les experts pourront en savoir plus sur l'évolution de la faune maritime, avec notamment l'étude des espèces exotiques.

"On va aussi regarde ce qui change dans la mer. Aujourd'hui on trouve des coquillages que l'on ne trouvait pas il y a 30 ans, explique Jan Seys, biologiste marin à la VLIZ. Par exemple, on retrouve des coquillages noirs américains qui n'appartiennent pas du tout à nos régions."

Près de 1200 personnes se sont inscrites à cette journée.