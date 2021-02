Grande foule au Bois de la Cambre ce dimanche après-midi, la police disperse un groupe de plus de 100 jeunes en début de soirée

Une grande affluence qui s’est dissipée en fin d’après-midi en même temps que le soleil, seul un groupe de 100 à 200 jeunes criant "Liberté ! Liberté !" restait sur le coup de 19h15. Ils ont été dispersés par les nombreux policiers à pieds et à cheval présent dans ce Bois de la Cambre désormais fermé au public.

Les forces de l’ordre verbalisaient durant l’après-midi les groupes de personnes contrevenant aux mesures sanitaires en vigueur. Même si en fin de journée la foule quittait le parc en même temps que le soleil, difficile de voir sur le fait des policiers dresser des procès-verbaux selon nos journalistes sur place.

La brusque hausse des hospitalisations et des nouveaux cas de coronavirus ces derniers jours a alarmé les experts et politiques. Tous les regards sont tournés sur les chiffres à venir durant cette semaine qui se terminera sur un nouveau Comité de concertation vendredi 5 mars.