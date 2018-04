Grande collecte de vélos dans les parcs à conteneurs wallons, au profit d'associations

Certains vélos sont en très mauvais état et finiront sans doute à la casse ou en pièces détachées, mais la plupart ne nécessiteront que quelques réparations. "Vous n’imaginez pas ce que les gens viennent jeter ici, explique Sébastien, employé du parc. Il y a parfois des vélos en parfait état. On a même eu une fois un vélo électrique qui fonctionnait très bien!"

C’est ce samedi qu’avait lieu la grande collecte de vélos dans les parcs à conteneurs de Wallonie. L’événement en était à sa douzième édition. Il a pour but de donner une deuxième vie à des vélos qui ne sont plus utilisés. L’an dernier, 3400 vélos avaient ainsi été récoltés, au profit d’associations diverses.

Pierre Walgraffe récupère les vélos et les remet en état, il a ouvert un atelier de réparation au sein de la coopérative citoyenne installée à la gare de Court-Saint-Etienne - © Hugues Van Peel - RTBF

A Court-Saint-Etienne, c’est Pierre Walgraffe qui récupère ces vélos. Il y a deux ans, après son départ à la retraite, il a ouvert un atelier de réparation au sein de la coopérative citoyenne Quatre-Quarts installée à la gare.

"En allant à la déchetterie, je me suis rendu compte que de magnifiques vélos volaient dans ce conteneur destiné à Monsieur Mittal. Et je me suis dit qu’ils auraient un meilleur usage pour monsieur et madame tout-le-monde ici à Court-Saint-Etienne. Nous avons donc conclu un contrat avec l’InBW (NDRL : l’intercommunale qui gère les recyparcs du Brabant wallon) pour pouvoir récupérer ces vélos toute l’année. Ces vélos, nous les retapons et nous les vendons au prix qu’a coûté la marchandise nécessaire à la remise en état. Nous ne comptons pas la main d’œuvre."

Et de toute évidence, ça marche. L’atelier remet chaque année plusieurs dizaines de vélos en circulation. Bien souvent, les clients sont des familles qui souhaitent changer de vélos quand les enfants grandissent, sans se ruiner, ou des personnes disposant de moyens limités.