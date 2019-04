"Grand nettoyage de printemps" en Wallonie : près de 500 tonnes de déchets ramassées

Canettes, bouteilles plastiques, mais aussi cuvettes de WC ou batteries de voitures… Autant de déchets ramassés lors de la cinquième édition du « grand nettoyage de printemps » organisé en Wallonie les 29, 30 et 31 mars derniers. Au total, les quelque 160.000 bénévoles ont ramassé 499 tonnes de déchets abandonnés dans la nature. Le tout a été rassemblé dans près de 86.000 sacs-poubelles, dont une bonne partie (40%) étaient des sacs PMC destinés à recueillir les emballages recyclables.

Dans le même temps, des agents du SPW Mobilité et Infrastructures et leurs sous-traitants ont nettoyé les abords des aires d’autoroutes et nationales wallonnes. « Si le tonnage des déchets que ce secteur a collectés n’est pas encore connu, les premières estimations indiquent que leur bilan avoisine celui des 163.000 citoyens et dépasserait les 400 tonnes de déchets », détaille Carlo Di Antonio, le ministre wallon de l’Environnement, dans un communiqué.

Au classement des provinces, c’est la province de Liège (où on trouvait le plus grand nombre de bénévoles participant à l’opération) qui arrive en tête. Le Brabant wallon ferme le classement.