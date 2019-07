Grand départ du tour de France: les gendarmes français sont aussi présents sur le territoire belge

La Gendarmerie française participe depuis 1903 à la sécurisation du Tour de France, même lorsque les cyclistes quittent le territoire de l'Hexagone. C'est ainsi que, lors du Grand Départ à Bruxelles, dans le cadre de la coopération internationale, les forces de l'ordre belges et françaises collaborent ce week-end pour assurer la sécurité des coureurs et du public.

Revêtus d'un uniforme bleu, les motards de l'escadron motocycliste de la Garde républicaine escortent la course, et la caravane publicitaire. Ils anticipent les échappées, signalent les dangers sur la route, et ils sont bien sûr prêts à intervenir en cas d'accident, et à permettre aux services de secours d'intervenir rapidement et en toute sécurité.

Les gendarmes français assurent aussi un rôle préventif : ils diffusent des messages de prudence aux spectateurs.