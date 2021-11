Google investit à nouveau en Wallonie, qu’est-ce qui attire le géant américain ?

Google a officialisé l’achat d’un terrain à Farciennes. "L’implantation potentielle de Google sur une ancienne friche est un message fort et symbolique : hier l’industrie minière, aujourd’hui une perspective d’avenir via le numérique ", souligne Nathalie Czerniatynski, directrice du développement économique, immobilier et territorial à IGRETEC, dans un communiqué.

Le géant américain dit avoir investi près 2,3 milliards d’euros en Belgique entre 2007 et 2020. Une partie de ces euros investis le sont dans le centre de données de Saint-Ghislain, où le géant américain promet d’investir encore 500 millions d’euros, et dans ce nouveau terrain près de Charleroi. "Nous sommes fiers d’être chez nous en Belgique depuis plus de dix ans maintenant et nous avons ici encore de belles années devant nous", précise Frédéric Descamps, Data Centre Facilities Manager chez Google.