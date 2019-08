Globale, syllabique… ou entre les deux : quelle est la meilleure méthode pour apprendre à lire ?

L’entrée à l’école primaire est synonyme de nouveau monde pour les enfants : nouveau rythme, changement d’univers, parfois des devoirs à la maison… et surtout la découverte d’un monde jusque-là inconnu : celui de la lecture. Fini les histoires racontées par les parents avant d’aller dormir. Bientôt, les enfants seront capables de lire tout seul, des petits textes d’abord puis, pourquoi pas, avec de l’entraînement, des romans bien plus longs. Mais l’apprentissage de la lecture, c’est aussi une bataille pédagogique qui oppose deux camps depuis de longues années. Sorte de querelle des anciens et des modernes version salle de classe. D’un côté (les plus nombreux) : les partisans de la méthode synthétique (ou syllabique). De l’autre : ceux qui ne jurent que par la méthode analytique (ou globale). Et au milieu, les tenants d'un entre-deux qui s’inspire des bienfaits de chacune des deux méthodes. En Fédération Wallonie-Bruxelles, aucune méthode n’est imposée par le ministère de l'Education aux enseignants . Une étude réalisée chez nous en 2006 montrait que c’est une approche "mixte" qui est la plus répandue, avec une préférence pour la méthode dite "synthétique" (dans le camp de laquelle on classe la méthode syllabique). ►►► À lire aussi : Dans quel pays européen les professeurs sont-ils le mieux payés ? Et en Belgique ?

Tableau extrait de "Apprentissage de la lecture en 1re et 2e années primaires. Analyse des programmes officiels et des pratiques enseignantes" par Annette Lafontaine et Marie-Claire Nyssen (2006) - © http://enseignement.be/download.php?do_id=2691

Mais qu’entend-on par méthodes syllabique, globale, synthétique, analytique… ? Quels sont les avantages de chacune d’elles ? Et que dit la science de l’éducation à ce sujet ? Tour d’horizon Les méthodes synthétiques Dans cette méthode, déclinée en plusieurs versions, l’élève part des sons (ou, pour parler comme un linguiste, des "phonèmes") et des lettres pour aller vers les syllabes, puis vers les mots… et enfin vers les phrases. Après une période d’entraînement avec des petites phrases créées pour l’occasion, on passe aux textes. Bref, dans cette méthode, c’est le "code" de la langue qui sert de base. Pour les détracteurs de ce procédé, le risque est ici que certains enfants séparent le son et le sens. Les mots seraient pris séparément, voire hachés, au point que le sens des phrases se perdrait totalement. De toutes les méthodes, c’est la syllabique qui offre les meilleurs résultats. C’est en tout cas ce qu’ont constaté des spécialistes sur le terrain. "Notre enquête confirme […] que la réussite des apprentissages au CP (cours préparatoire en France, l’équivalent de la première primaire en Belgique, ndlr) est à la mesure de la place faite au travail sur le code. Elle permet toutefois de préciser que toutes les approches du code sont loin de se valoir, montrant que la question principale de la didactique de la lecture aujourd’hui n’est plus de savoir s’il convient ou non de faire place à l’étude du code, mais de la façon d’aborder cette étude", peut-on lire dans une étude française publiée en 2013. Un an plus tard, des neuropsychologues arrivaient à la même conclusion. Comme nous l’écrivions en 2014 : "Des scientifiques français viennent de trancher : la méthode syllabique est, selon eux, la méthode d’apprentissage la plus efficace car elle fait travailler le bon côté du cerveau. Ce qui n’est pas le cas de la méthode globale, source de difficultés supplémentaires pour l’enfant pouvant entraîner de la dyslexie." Plus récemment encore, en juin 2018, des spécialistes britanniques ont entrepris de "mettre fin à la guerre de la lecture". Leur conclusion, que le Conseil scientifique de l’éducation nationale en France résume en ces termes, est sans appel : "L’apprentissage rapide et systématique des correspondances graphème-phonème, par une méthode dite 'phonique', garantit les meilleurs résultats, aussi bien en lecture orale qu’en compréhension, même en anglais, où ces correspondances sont moins transparentes qu’en français."

Les méthodes globales (ou analytiques) C’est l’inverse des méthodes précédentes. On part des textes et des phrases pour arriver vers les mots, les syllabes et les lettres. Dans ce cas, on apprend avec la forme des mots. Le sens prime sur le code. La méthode dite "globale" et ses différentes versions nécessitent une capacité d’abstraction et un don pour la mémorisation qui n’est pas évident pour tous les enfants. Le tout est source d'inégalités entre les élèves qui n'ont pas tous les prérequis nécessaires. "La prédiction d’hypothèses peut être associée à un procédé de 'devinette' et présuppose de bonnes connaissances préalables de l’enfant. Or, leur hétérogénéité renforce les inégalités scolaires", pointe la ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente dans un texte publié sur son site internet.

Les méthodes mixtes (il en existe autant qu’il y a d’enseignants) Opposer syllabique et global, comme s’il n’y avait que deux camps, est donc réducteur. D’autant que de nombreux enseignants disent se situer entre les deux. C’est en tout cas ce qui ressortait de l’étude de 2006 évoquée au début de l’article. 54% des instituteurs et institutrices considèrent qu’ils appliquent une approche à la fois synthétique et analytique. Mais, dans les faits, c’est toujours la première qui l’emporte sur la seconde. "Nous aurions tendance à considérer que cette approche dite mixte relève plus vraisemblablement d’une approche synthétique qui évolue, en toute logique, au fil de l’année", écrivent les auteures de l’étude. Selon la même source, "l’enquête montre le souci qu’ont la plupart des enseignants de dépasser la recherche de la méthode ou du manuel miracle qui conviendrait à tout le monde. Les enseignants semblent faire preuve d’un certain éclectisme au niveau des méthodes qu’ils utilisent. En effet, si l’enquête montre que la moitié des enseignants déclarent privilégier une approche mixte, beaucoup de commentaires soulignent l’importance de varier les méthodologies et de piocher un peu partout afin de trouver ce qui convient à chaque enfant. Ces choix méthodologiques sont souvent le fruit de leur expérience, de concertations entre eux". La jungle des manuels Pas facile d’ailleurs, de s’y retrouver dans les dizaines de manuels d’apprentissage de la lecture. C’est le constat fait par le Conseil scientifique de l’éducation nationale (CSEN) en France. Les membres de ce conseil ont comptabilisé plus de 35 manuels et méthode de lecture dans le commerce, rapportait Le Figaro en juillet dernier. Verdict : "De nombreux manuels continuent de proposer des phrases à lire globalement, sans aucune clé qui permette le décodage. Un manuel donne par exemple à 'lire', dès la première semaine de classe, la phrase 'il y a des garçons et des filles à l’école'. Un autre demande de distinguer une recette de cuisine d’un article de journal." Pour le CSEN, "cette activité n’a rien à voir avec l’apprentissage de la lecture et on ne voit pas comment l’enfant peut éviter la devinette pure." ►►► À lire aussi : le rapport complet du CSEN qui a analysé une trentaine de manuels scolaires Sans compter que de nouvelles méthodes naissent tous les jours. Plus ou moins inspirées de ce qui existait déjà et avait fait ses preuves. En janvier 2019, Libération rapportait cette mésaventure vécue par des enseignants français. Ils ont vécu comme une obligation ce test mené par une association proche du pouvoir macroniste. "Je découvre le protocole au fur et à mesure, nous n’avons eu aucun document en amont. Je dois prendre les élèves par petits groupes pendant trente minutes chaque jour. Ils ont un cahier en noir et blanc sans images ni couleurs et ils lisent toujours la même chose. Ce sont des syllabes, qui n’ont pas de sens. Des faux mots. C’est très rébarbatif. Pour l’instant, mes élèves n’ont pas compris que des syllabes peuvent faire des mots et les mots des phrases… Cela viendra, j’imagine. Mais je m’inquiète un peu", rapportait ainsi l’une des enseignantes qui a participé à l’étude avec ses élèves.

L'accès pour tous à la lecture ? Un combat qui n'est pas encore gagné. - © http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=78278c723c0b78ce171b296d7e1992deb6702f98&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Rapport-final-Ministre-Un-Plan-Lecture-en-FWB-2015.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0 Mais la méthode miracle n’existe pas. D’où la mise en place, en octobre 2015 d’un "plan lecture" en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le but : grâce à 30 mesures, "améliorer les capacités en lecture des 0-18 ans". Et dans ce domaine, il y a encore du travail. Pour ne citer qu’un chiffre parmi d’autres : 15% des jeunes quittent l’enseignement secondaire sans diplôme et sans l’usage fonctionnel de la lecture.

Education : la lecture, quel apprentissage ? (Reportage France 2) - 15/09/2014 Intervenants : Thida Kuhlmann / Karla Monzalvo, docteur en sciences cognitives (Inserm/CEA) / Stanislas Dehaene, directeur de l’unité d’imagerie neuro-gognitive (INSERM / CEA) / Jérôme Deauvieau, sociologue à l’université de Versailles-St Quentin en Yvelines Un reportage France 2 d'Isabelle Sabourault et Benjamin Lucas