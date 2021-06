Giuseppe Santoliquido : "Enfant, j’étais considéré comme Italien en Belgique et comme Belge en Italie"

C’était le 23 juin 1946 à Rome : la signature d’un accord bilatéral d’échange de main-d’œuvre entre la Belgique et l’Italie, ce qu’on a appelé "les accords charbon", les débuts de l’immigration massive d’Italiens, la naissance d’une communauté italienne de Belgique.

Giuseppe Santoliquido, écrivain et spécialiste de la politique italienne, est né à Seraing. Ses grands-parents font partie de cette génération venue travailler dans les mines. Il était l’invité de Matin Première ce mercredi.

"Après la guerre, la Belgique cherche à relancer son économie ravagée et le charbon est à l’époque la seule source d’énergie immédiatement disponible, mais de moins en moins de Belges veulent descendre dans les mines vu les conditions de travail dans le fond", retrace-t-il.

Des importations préférentielles de charbon vers l’Italie

Dans ce contexte, "la Belgique décide alors de se tourner vers les travailleurs étrangers. Elle ne peut plus les recruter en Europe de l’Est et passer sous le giron communiste, donc elle ira les chercher en Italie, plongée à l’époque dans la misère et une grave crise politique. La jeunesse, qui représente une main-d’œuvre abondante, ne voit pas d’avenir au pays et se tourne volontiers vers l’étranger. L’Italie en tirera elle aussi parti pour se reconstruire en s’assurant des importations préférentielles de charbon".

L’Italie, c’est marqué noir sur blanc dans l’accord de 1946, recevra en effet 200 kilos de charbon par mineur et par jour.

En échange de l’envoi initial de 50.000 travailleurs italiens dans les mines belges — ce sera beaucoup plus en vrai — les termes du contrat sont stricts : il faut être âgé de 35 ans maximum, avoir passé des tests médicaux, s’engager dans la mine pour cinq ans au moins.

La désillusion sera grande pour tous ceux qui débarquent en Belgique en train, avec pour seul bagage une valise et des espoirs d’eldorado.

L’Italie ne précise pas la nature du travail qui attend les mineurs italiens, pas plus que la Belgique ne tiendra sa promesse de leur procurer un logement convenable. Il prendra pour beaucoup la forme de baraquements, là où vivaient les prisonniers de guerre allemands. Fournaise en été, glacial en hiver.

Une seule descente au fond de la mine achevait de convaincre certains à prendre le chemin du retour vers l’Italie. Beaucoup le feront aussi à la fin des années 50, suite à l’épuisement et à la maladie. Pour les autres, l’Italie, ce sera désormais les vacances et la désagréable sensation d’y être à nouveau un étranger.

"Même enfant, j’étais considéré comme Italien en Belgique et comme Belge en Italie, témoigne Giuseppe Santoliquido. Mon père aussi, d’ailleurs. On a une anecdote, c’est que mon père a immigré en septembre 1947, la grande vague d’immigration, du côté de Liège, et je me souviens qu’il mettait de l’argent de côté parce que son rêve était de retourner en Italie, dans le village natal. Et au début des années 80, je pense — j’étais vraiment tout petit – il a vendu tout ce qu’il avait du côté de Liège et il est retourné en Italie, dans son village en Italie, pour continuer une activité là-bas ou pour entreprendre une activité là-bas. Ça a duré neuf mois."

C’est aussi grâce à la Belgique que ces gens ont eu un présent digne

Giuseppe Santoliquido poursuit : "Au bout de neuf mois, je me souviendrai toujours de ce qu’il m’a dit : 'Je viens de m’apercevoir que je suis Belge.' Il avait neuf ans quand il est venu en Belgique, mais il avait fantasmé comme ça sur l’Italie de son enfance, l’Italie des vacances, et il s’est aperçu qu’au bout du compte, il était devenu Belge, sa mentalité était devenue belge. Vous alliez à l’administration, vous aviez votre carte d’identité, vous alliez dans les hôpitaux, vous étiez soigné."

Pour cet écrivain, "il faut aussi resituer le contexte. C’est vrai que ces gens ont souffert, mais n’oublions pas non plus d’où ils viennent, c’est-à-dire un pays où, pour le dire vulgairement, ils crevaient la faim sur place. Donc, c’est aussi grâce à la Belgique que ces gens ont eu un présent digne et ont pu construire un avenir digne pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Ça, il ne faut tout de même pas l’oublier. C’est vrai que ça a été terrible, les premiers mois et les premières années, mais au fond, ça n’a pas duré 20 ans non plus, cette dureté".

Ecoutez l’intégralité de l’entretien avec Giuseppe Santoliquido dans la vidéo ci-dessous.