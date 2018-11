Gilets jaunes: une bretelle de la E19 fermée à hauteur de Feluy

La mobilisation des gilets jaunes ne semble pas faiblir pas. Aux ronds- points, devant les dépôts de carburant, sur les nationales voire même les autoroutes, les gilets jaunes poursuivent leur mouvement.

Depuis une semaine, ils s'opposent au prix des carburants. Initialement, le mouvement était pacifiste, mais, depuis plusieurs jours, les débordement se multiplient.

À Namur

Sur la N4 Namur vers Arlon, chaussée bloquée et les automobilistes sont invités à prendre le rond-point en fin de bretelle de sortie.

À Feluy

Les gilets jaunes étaient en train samedi matin de se rassembler dans les environs de Feluy (dans les villages avoisinants). Leur point de chute : l’E19.

Suite à ce rassemblement, la police a fermé la bretelle de sortie "Feluy " sur l’E19 dans le sens Mons vers Bruxelles. Suivant s’il y a des problèmes d’envergure ou non, cette bretelle pourrait rester fermée jusqu’à demain matin.

À Libramont

Toute la nuit, la circulation a été ralentie à hauteur de la sortie de l’E411 vers Bertrix ainsi que sur la Nationale 89. Un barrage filtrant est toujours en cours ce samedi midi.

Manon a 18 ans et était sur place en tant que gilet jaune: "Quand je vois mes parents qui se crèvent pour nous et qui, à la fin du mois, ne s'en sortent pas, je me dis que ce sera pire nous plus tard, les jeunes."

À Pommeroeul

Sur la N544 à Pommeroeul, blocage de 3 stations-services.