Gilets jaunes: un total de 1.082 interpellations samedi à Paris

Les forces de l'ordre ont procédé à un nombre record de 1.082 interpellations samedi à Paris, à l'occasion de l'acte IV de la mobilisation des "gilets jaunes" marqué par de nouvelles violences, selon les chiffres de la préfecture de Paris, dimanche.

Ce bilan est en très nette hausse par rapport à la précédente mobilisation du 1er décembre au cours de laquelle 412 personnes avaient été interpellées.

Le parquet de Paris a précisé que "plus de 900" personnes ont été placées en garde à vue à la suite de ces interpellations.

Dimanche matin, 396 de ces gardes à vue avaient été levées: 284 procédures ont été classées sans suite et 108 individus mis en cause ont été déférés au parquet de Paris. Dans les quatre autres cas, soit le parquet de Paris s'est dessaisi, soit la garde à vue a été levée pour raison médicale. Les autres gardes à vue, soit plus de 500, étaient toujours en cours, a précisé le parquet.

Plus de dégats

Pour l'ensemble de la France, le ministère de l'Intérieur a fait état dimanche de 1.723 personnes interpellées, dont 1.220 ont été placées en garde à vue.

La place Beauvau a également indiqué que 136.000 personnes avaient participé aux rassemblements "gilets jaunes" de samedi, soit un niveau de mobilisation semblable à celui du samedi précédent.

Dans plusieurs villes de province et à Paris, des heurts ont eu lieu entre les forces de l'ordre et les manifestants et des scènes de pillage ont à nouveau été observées dans plusieurs quartiers huppés de la capitale.

La mairie de Paris estime que la journée du 8 décembre a occasionné plus de dégâts matériels que huit jours auparavant.

"Il y aura beaucoup plus de dégâts suite à la journée d'hier qu'il y a une semaine", a déclaré dimanche Emmanuel Grégoire, 1er adjoint de la maire PS Anne Hidalgo, chargé du budget de la capitale. Il juge le "coût économique beaucoup plus important", dû notamment aux très nombreux commerces restés fermés dans ce qui est traditionnellement un temps fort des achats avant les fêtes.