Gilets jaunes : "Un mouvement qui donne l'impression d'être un joyeux bordel"

Depuis plusieurs semaines, les gilets jaunes organisent en Belgique des actions de blocage sur les axes routiers et devant les dépôts pétroliers notamment. Cela dit, le mouvement n'a toujours pas d'organisation structurée, ni de représentants désignés. Jusqu'à présent, ceux qui se sont affichés comme porte-parole ont été largement désavoués par "la base". En témoigne l'incertitude qui plane sur la tenue ou non d'une manifestation à Bruxelles, ce vendredi 30 novembre .

Jean Faniel est le directeur du CRISP, le Centre de recherche et d'information socio-politiques - © Jeremy Giltaire

1. Quelles sont les conséquences de l'absence d'organisation au sein des gilets jaunes ?

"C'est un mouvement qui est spontané et qui donne l'impression, pour l'instant, d'être finalement un "joyeux bordel". Ça peut avoir comme avantage une certaine souplesse. Vient un peu qui veut, qui se retrouve dans les revendications du mouvement, sans être "encarté", sans avoir une carte de membre, en quelque sorte.

En même temps, ça peut aussi avoir certains inconvénients. On pense, par exemple, à l'organisation d'une manifestation à Bruxelles, dont on sait qu'elle a été reportée. Pour la police, arriver à avoir des gens avec lesquels négocier pour préparer, pour encadrer la manifestation, ça n'est pas simple. Et ensuite, pour ceux qui ont quand même essayé de prendre ces contacts parmi les gilets jaunes, ce n'est pas simple de garantir aux forces de l'ordre qu'ils vont pouvoir soit prévoir le nombre de personnes qu'il y aura, soit encadrer le mouvement et garantir que cela se passera dans le calme.

Un mouvement qui a des revendications politiques peut être reconnu, entendu, invité à la table des négociations par le pouvoir politique, si le pouvoir politique le décide, mais aussi s'il a des interlocuteurs à inviter. Ou en tout cas des gens avec qui il pourra discuter, éventuellement même négocier quelque chose, sans craindre de voir ces personnes immédiatement désavouées par le reste du mouvement. Donc, c'est assez compliqué. Et en même temps, c'est assez logique dans le cas d'un mouvement spontané."

2. Ce mouvement peut-il perdurer sans passer par une structuration ?

"Ça paraît difficile parce que, s'il reste relativement désorganisé, on peut supposer qu'il va s’essouffler ou qu'il ne va pas trouver de moyens de s'exprimer et de faire traduire ses revendications d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on peut se dire aussi que, s'il n'y a pas d'organisation, on reste dans cette souplesse pendant un temps et puis que les choses vont s'estomper. En même temps, un petit peu d'organisation pourrait naître ou, au contraire, une structuration beaucoup plus importante et beaucoup plus pérenne sur le long terme. Donc, on peut voir qu'il y a différents niveaux, différents degrés qui peuvent s'ajouter. Les choses restent assez ouvertes.

La structuration du mouvement est un passage un peu obligé

Mais pour s'inscrire durablement dans le mode d'organisation socio-politique belge, qui est fait de discussions, de concertations, de négociations pour faire avancer des revendications, on peut supposer que la structuration du mouvement est un passage un peu obligé."

3. Y a-t-il eu des mouvements similaires dans l'histoire belge ?

"On a eu l'exemple des mouvements blancs, qui se sont un peu structurés, mais qui, après une énorme manifestation (une des plus grosses de l'après-guerre), se sont finalement effilochés et n'ont pas eu de conséquences en termes organisationnels vraiment suivies. Mais par contre, ils ont participé d'un changement qui a affecté la société à différents égards, que ce soit au niveau de la justice ou de la réforme de la police.

Si on se reporte au XIXe siècle, on a vu des mouvements sociaux importants. En 1886, par exemple, il y a eu des émeutes qui ont été canalisées par la suite, reprises en main par le Parti ouvrier belge, l'ancêtre du Parti socialiste, qui était apparu juste avant, et qui a essayé d'organiser la lutte, la révolte, à laquelle il était pourtant étranger en 1886.

Donc, on a des cas d'émergence de mouvements avec des destins qui peuvent être très différents. Aujourd'hui, le mouvement syndical est encore là et reste assez solide en nombre d'affiliés. Par contre, les comités blancs ont disparu."

Ecoutez ci-dessous l'intégralité de l'interview de Jean Faniel :