Gilets jaunes: nouveaux blocages à Libramont et Bierset et débordements à Charleroi

La mobilisation des gilets jaunes ne semble pas faiblir pas. Aux ronds- points, devant les dépôts de carburant, sur les nationales voire même les autoroutes, les gilets jaunes poursuivent leur mouvement.

Depuis une semaine, ils s'opposent au prix des carburants. Initialement, le mouvement était pacifiste, mais, depuis plusieurs jours, les débordement se multiplient.

Les blocages en cours à 10h00, selon nos informations:

- sur la N89 à Libramont, au km30: barrage filtrant au rond-point reliant l'E411

- sur la N544 à Pommeroeul: blocage de trois stations-services

- à Erquelinne, au rond-point où, apparemment, il y avait plus de 100 personnes cette nuit, il reste 4 "gilet jaunes"

À Libramont

Toute la nuit, la circulation a été ralentie à hauteur de la sortie de l’E411 vers Bertrix ainsi que sur la Nationale 89.

Manon a 18 ans et était sur place en tant que gilet jaune: "Quand je vois mes parents qui se crèvent pour nous et qui, à la fin du mois, ne s'en sortent pas, je me dis que ce sera pire nous plus tard, les jeunes."

À Liège

Ce samedi matin, des barrages étaient présents en province de Liège, au rond point de l'aéroport de Bierset, mais ils sont à présent levés.

Cette nuit, des casseurs ont voulu intégrer les gilets jaunes qui faisaient le piquet. Ces derniers ont contacté la police qui a pu communiquer avec les casseurs et empêcher tout débordement. Une seule arrestation administrative est à signaler.

Du côté de la zone pétrolière de Wandres et Sclessin, une trentaines de gilets jaunes sont toujours présents, mais ils ne bloquent pas la circulation, simplement l'accès et la sortie des dépôts de carburants. Selon la police, l'ambiance est relativement bonne enfant, tout est calme.

À Charleroi

C'est la deuxième nuit de troubles à Charleroi. Des casseurs s'étaient rassemblés au rond-point du Marsupilami.

David Quinaux est le porte-parole de la police de Charleroi: "Un peu avant 2 heures du matin, une centaine de personnes ont allumé des feux à des ballots de pailles, endommageant gravement le tarmac. On a aussi des dégradations au niveau du mobilier urbain et des panneaux de signalisation. On a aussi constaté des dégradations à une banque, à une station essence, à un magasin de sport."

Sur plusieurs vidéos amateurs, on peut voir les manifestants jeter des projectiles en direction des policiers, qui ont répliqué avec l'autopompe pour disperser la foule.