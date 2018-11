Gilets jaunes: mobilisation belge limitée pour ce deuxième jour d'action

La nuit passée, ils étaient 150 manifestants à se relayer pour bloquer une vingtaine de camions. Ce matin, ils étaient soixante. Une journée qui s'est déroulée dans le calme. Une patrouille de policiers et un huissier sont restés sur place.

À Tournai, une opération escargot a paralysé une partie de la ville entre 8h et 9h. Les manifestants cherchaient à ce que d'autres nouveaux gilets jaunes rejoignent la colonne de voitures. Le blocage filtrant s'est également tenu dans le calme jusque 18h.

À Tournai, une opération escargot a paralysé une partie de la ville entre 8h et 9h - © Arnaud Montero

Mobilisation importante en France

Alors que le mouvement a été initié en France, les blocages n'ont débuté qu'aujourd'hui dans l'Hexagone. Les chiffres à la mi-journée ont fait état de plus de 2000 rassemblements et quelques 124.000 manifestants en France selon Christophe Castaner, ministre français de l'Intérieur.

À Orchies, dans le nord, une opération escargot a été menée. Au rond-point de Valenciennes, on comptait une bonne centaine de personnes sur le coup de 10h. La police, sur place, n'est pas intervenue. Elle s'est montrée présente pour agir en cas d'acte grave. Des altercations ont cependant eu lieu entre automobilistes et gilets jaunes.

En fin de journée, les gilets jaunes vont quitter le poste. À Orchies, ils reviendront ce dimanche pour continuer l'action.

En début de soirée, un barrage filtrant sur l'E19, non loin du poste frontière d'Hensies, provoquait des embarras de circulation, dans le sens Paris-Bruxelles et le sens Bruxelles-Paris, selon un automobiliste belge contacté par l'agence Belga. On perd 50 minutes vers la France, moins de dix minutes vers la Belgique.