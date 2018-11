Gilets jaunes: le point sur les blocages

Gilets jaunes: une bretelle de la E19 fermée à hauteur de Feluy - © Tous droits réservés

À Liège

Ce matin, on comptait des barrages en province de Liège, au rond point de l'aéroport de Bierset, mais ils sont à présent levés.

Cette nuit, des casseurs ont voulu intégrer les gilets jaunes qui faisaient le piquet. Ces derniers ont contacté la police qui a pu communiquer avec les casseurs et empêcher tout débordement. Une seule arrestation administrative est à signaler.

Du côté de la zone pétrolière de Wandres et Sclessin, une trentaines de gilets jaunes sont toujours présents, mais ils ne bloquent pas la circulation, simplement l'accès et la sortie des dépôts de carburants. Selon la police, l'ambiance est relativement bonne enfant, tout est calme.

Dans le Luxembourg

À Libramont

Toute la nuit, la circulation a été ralentie à hauteur de la sortie de l’E411 vers Bertrix ainsi que sur la Nationale 89. Un barrage filtrant est toujours en cours ce samedi midi.

Manon a 18 ans et était sur place en tant que gilet jaune: "Quand je vois mes parents qui se crèvent pour nous et qui, à la fin du mois, ne s'en sortent pas, je me dis que ce sera pire nous plus tard, les jeunes."

À Marche en Famenne

A Marche en Famenne, une dizaine de gilets jaune organisent un barrage filtrant au rond-point situé près du bâtiment du Wex. Un barrage qui produit quelques ralentissements.