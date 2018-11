Gilets jaunes: le point sur la circulation ce mercredi soir

N59 à hauteur de Feluy : barrage en direction de l'E19 en direction de Bruxelles et Mons

Le gouverneur de la province de Hainaut a enclenché le dispositif d'urgence mercredi soir. L'autoroute était bloquée par des camions et un barrage filtrant avait été organisé par les manifestants. La police a répliqué avec, notamment, des autopompes pour tenter de disperser les manifestants. Selon plusieurs sources, les rangs des gilets jaunes ont à nouveau été infiltrés par des casseurs.

E19 à hauteur de Feluy, barrage en direction de Mons et Bxl

venant de Mons, quitter à Familleureux , prendre ensuite l'A54 vers Arquennes

venant de Bruxelles, sortir à Arquennes via l'A54 et ensuite prendre l'E42