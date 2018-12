Gilets jaunes en France: échauffourées et jets de pavé

Des échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants rassemblés à proximité de l'avenue des Champs-Elysées, épicentre de la mobilisation depuis le 17 novembre. Les forces de l'ordre, encerclées, sifflées et caillassées ont répliqué par des tirs de balles de défense et de grenades lacrymogènes pour repousser les manifestants.

Des bouteilles et des pavés ont été jetés sur des policiers, mais la situation restait contenue, bien loin des violents heurts observés lors des deux week-ends précédents dans ce même secteur. Environ 500 "gilets jaunes" ont investi l'avenue des Champs-Elysées, quadrillée par un important dispositif de sécurité, et où la circulation est toujours fermée.

Mobilisation en baisse

Cette nouvelle journée de mobilisation a été marquée par une mobilisation en baisse et des manifestations moins violentes que la semaine dernière. Les autorités ont recensé 33.500 manifestants dans toute la France en début d'après-midi, soit moitié moins que la semaine dernière. "Moins de 3.000 manifestants" étaient recensés à Paris samedi vers 14H00 pour le 5è samedi consécutif de mobilisation des "gilets jaunes", selon un décompte de la préfecture de police. La préfecture de police comptabilisait en début d'après-midi 95 interpellations dont 63 gardes à vue, loin des 598 interpellations et 475 gardes à vue annoncées la semaine dernière peu après 14H00. "C'est une mobilisation plus faible et donc une mobilisation des casseurs plus faibles", a déclaré la porte-parole de la Préfecture de Police, Johanna Primevert sur BFMTV, ajoutant que les "policiers restent mobilisés".

Les premiers "gilets jaunes" convergeaient samedi vers les Champs-Elysées, encadrés par un imposant dispositif sécuritaire, pour un cinquième samedi de manifestation à hauts risques, après les violences des derniers week-ends, qui aura valeur de test pour Emmanuel Macron, qui peine à endiguer la colère malgré une série de concessions en faveur du pouvoir d'achat.

"La dernière fois, on était là pour les taxes, cette fois, c'est plus pour les institutions: on veut plus de démocratie directe", résume Jérémy, intérimaire de 28 ans venu depuis Rennes (ouest) "gueuler pour se faire entendre".

Des gilets divisés

Si les modérés, représentés par le collectif des "gilets jaunes libres" ont appelé à une "trêve" et estimé que "le temps du dialogue est venu", d'autres ont affiché leur détermination à redescendre dans la rue pour obtenir de nouvelles avancées sociales et économiques. "C'est le moment où, justement, il ne faut pas lâcher", a exhorté dans une vidéo Eric Drouet, l'un des initiateurs du mouvement.