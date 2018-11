Gilets jaunes: déjà des blocages de dépôts de carburant en Wallonie

Le mouvement des "gilets jaunes" est né en France et prend pas mal d'ampleur chez nos voisins depuis quatre jours déjà. En Belgique, l'appel à la mobilisation est lancé sur les réseaux sociaux. La procédure est la même qu'en France : les automobilistes sont invités à placer leur gilet de haute visibilité fluo en évidence sur le tableau de bord en guise de protestation.

Certains d'entre eux vont jusqu'à bloquer des dépôts de carburant. Ce vendredi matin, une centaine de "gilets jaunes" étaient présents pour bloquer l'entrée du centre Total de Feluy, à Seneffe, près de Charleroi. "Je suis contre les mesures gouvernementales qui sont prises actuellement, explique un des manifestants. Il cite notamment "l'augmentation de l'âge de la prépension" et "l'augmentation du coût des biens de première nécessité."

"On ne sait plus vivre, même en travaillant en couple un mi-temps ou un temps plein, renchérit un autre "gilet jaune". Si on a le malheur de faire une activité, cinéma ou restaurant, on se prive en fin du mois. On ne fait que payer en Belgique."

A Wierde, près de Namur, une quinzaine de personnes bloquent le dépôt de Proxyfuel. Ils sont présents depuis jeudi soir à 22h et ont passé une nuit blanche sur place autour d'un brasero.

"Le prix du carburant n'a été qu'un élément déclencheur, qui a fait déborder un vase très bien rempli", explique Tony Deloyer, porte-parole du mouvement. L'ambiance est plutôt détendue, aucune tension n'est perceptible sur place. Les manifestants affirment que le mouvement est "pacifique, apolitique et asyndical, créé par le citoyen et pour le citoyen". "Ça continuera le temps qu'il faudra, jusqu'à temps que nos politiques nous entendent, et qu'on puisse décider un peu nous-mêmes et donner notre avis", ajoute Tony Deloyer.

Au dépôt Total de Wandre également, près de Liège, un blocage est en cours, une petite quinzaine de personnes est sur place.

Pour le moment, ces blocages n'ont pas de répercussion sur le trafic routier belge.

La Belgique est le quatrième pays européen en termes de taxation du diesel. Les accises et la TVA comptent pour 55,5% du prix. La France se situe dans le trio de tête du classement.