Gilets jaunes: débordements à Charleroi, qu'en pensent les Carolos?

Mario est carolo. Pour lui, les casseurs ne permettront pas de résoudre le problème."Qu'il y ait une révolte de la part de la population, je suis d'accord. C'est vrai que nous sommes fort taxés en Belgique. Moi je suis retraité, c'est vrai que les taxes nous devons y passer. Je suis diminué aussi dans ma pension. Il y a peut-être une possibilité de résoudre ça autrement que par la violence". Pour Mario, ces violences ne donnent pas une bonne image de la ville de charleroi : "On essaye de faire revivre le pays de Charleroi mais ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver".

Eric, lui est agriculteur et vit dans la région de Charleroi depuis 20 ans. Il se dit "surpris" par les violences de ces deux dernier jours. "Les gilets jaune, je les comprends très bien puisqu'il y a 10 ans que je suis en pétard contre l'Europe étant donné que je suis agriculteur. Les casseurs, j'ai du mal avec ça. J'ai toujours peur que ça soit pour discréditer les gilets jaune. Je ne soutiens pas la casse."

Gilets jaune: Débordements à Charleroi, qu'en pensent les carolos? - © Tous droits réservés

Pour Maria qui habite à quelque pas du rond-point Marsupilami, c'est de "l'insconscience": "Ces casseurs ne se rendent pas compte que c'est nous, qu'eux même devront payer ça vu que c'est du matériel urbain". Pourtant Maria fait la distinction entre les casseurs et le mouvement des gilets jaune qui reste, selon elle, légitime : "J'ai des enfants et des petits enfants et j'aimerai bien que la vie future soit un peu moins difficile pour eux."