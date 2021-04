Gestion des déchets : une campagne de sécurité va être lancée dans les incinérateurs belges

Une nouvelle campagne de sensibilisation pour la sécurité dans les usines d’incinération de déchets en Belgique va être lancée le 28 avril prochain, annonce ce lundi Denuo, la Fédération belge du secteur du recyclage et de la gestion des déchets dans un communiqué. Cette "Journée mondiale de Sécurité et de la Santé au Travail" sera consacrée à la prévention des accidents du travail ainsi qu’aux maladies professionnelles.

Organisée par Denuo et Belgion Waste-to-Energy (BW2E), cette journée aura comme objectif "de sensibiliser encore davantage les travailleurs internes et ceux qui livrent des déchets à l’importance d’un comportement respectueux des mesures de sécurité".

Petit cadeau

La Belgique compte 14 usines d’incinération qui traitent les déchets résiduels des citoyens et des entreprises. Chaque jour, jusqu’à 2000 camions déchargent ces déchets pour arriver à un total de 2,8 millions de tonnes de déchets traités par an. "Chacune des installations a sa propre méthode de livraison des déchets, mais des règles de sécurité strictes s’appliquent partout. Néanmoins, les agents de prévention et de sécurité constatent que la sécurité est encore trop souvent compromise", note Denuo dans son communiqué.

Le 28 avril, chaque chauffeur de camion sera observé par un travailleur afin d’évaluer s’il respecte, ou non, les mesures de sécurité. "Les personnes faisant un "sans-faute" recevront un petit cadeau en récompense," peut-on aussi lire dans le communiqué.