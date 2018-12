"Gestion catastrophique": la SNCB accusée de ne pas avoir prévu assez de trains en vue de la Marche pour le climat

"Dites la SNCB, vous n'étiez pas au courant de 'Claim the Climate' ? C'est quoi cette gestion catastrophique ?", interroge un voyageur au départ de Liège, photo à l'appui. "Trois voitures seulement pour le train en direction de BXL le jour de la marche pour le climat. Déjà presque complets à Marbehan", ajoute un autre. Un troisième fustige : "Même pas de double étage. Même pas de trains supplémentaires. Au départ d'une ville comme Charleroi."

Des milliers de manifestants se sont donné rendez-vous ce dimanche à Bruxelles pour une marche pour le climat , prélude à la 24e conférence de l'ONU sur le climat (COP24) à Katowice, en Pologne . Ils étaient nombreux à avoir choisi le train pour se rendre dans la capitale. La SNCB avait d'ailleurs renforcé son dispositif en vue de l'événement et proposé des billets à prix réduits. Mais cela suffira-t-il ? Sur les réseaux sociaux, les mécontents se faisaient entendre.

et donc, 3 voitures seulement pour le train en direction de BXL le jour de la marche pour le climat. Déjà presque complets à Marbehan. J Hâte de voir les navettes bus à partir de Ciney. Dis @sncb t'es avec nous ou pas?? pic.twitter.com/eWVA3FsS00

Sur Twitter, la compagnie de chemin de fer se défend en assurant que des trains supplémentaires ont été programmés. "Mais il semble que cela n'a malheureusement pas suffit au vu de l'affluence." Et à ceux qui se demandent si on ne peut pas rajouter des voitures au convoi en dernière minute, la SNCB apporte cette réponse : "Il n'est malheureusement techniquement pas possible de rajouter des voitures à votre train."

Bonjour Thierry. Au départ d'Ottignies, le train supplémentaire est passé à 11h37, et la capacité des autres trains a été renforcée, mais il semble que cela n'a malheureusement pass suffit au vu de l'affluence. ^Paula — SNCB (@SNCB) 2 décembre 2018

Bonjour. il y a bien eu un train supplémentaire au départ de Liège à 10h56, mais il était malheureusement plein également. Il n'est malheureusement techniquement pas possible de rajouter des voitures à votre train. ^Paula — SNCB (@SNCB) 2 décembre 2018