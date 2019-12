Gerrits Loots reçoit le prix de la ligue flamande des droits humains

Le prix de la ligue flamande des droits humains a été décerné à un pédopsychiatre. Il s’agit de Gerrits Loots. Ce professeur de l’université flamande de Bruxelles est récompensé pour son travail en faveur des enfants de djihadistes qui vivent dans des camps en Syrie et en Irak. Pour lui, ce prix marque la reconnaissance de son travail et celui de ses collègues, mais aussi des recteurs de l’université : " La VUB m’a soutenu vraiment fort. Il récompense aussi le travail des grands-mères, et ça c’est magnifique, car l’opinion publique est vraiment contre elles. Mais, elles ont la force de continuer pour leurs enfants, et leurs petits-enfants", souligne Gerrits Loots.

Ce prix est partagé aussi avec les grands-mères de ces enfants. Elles ont formé une association, et elles tentent de convaincre les autorités de rapatrier leurs petits enfants en Belgique. Pour ces grands-mères, c’est une question de sécurité. " La sécurité, c’est de les ramener ici, car tant qu’ils sont là-bas, ils n’ont pas de suivi, pas d’encadrement. Ils n’ont aucune sécurité, et puis c’est la loi de la jungle. Chacun fait un peu ce qu’il veut. On ne sait pas qui décide, on ne sait pas qui commande, et on ne sait pas qui finance. Les laisser là-bas, c’est plus dangereux car moi, je suis convaincue qu’ils vont revenir un jour ou l’autre. C’est peut-être dans un an, dans deux ans, ou dans trois ans, peu importe, mais ils vont revenir. Et à ce moment-là, nous serons face à un problème", assure la porte-parole de ces grands-mères, Nabila Mazouz.

Elle ajoute : "Les enfants ne sont responsables de rien du tout. Ce sont des innocents, et ce sont les premières grandes victimes. Après, il y a les jeunes qui sont partis à l’âge de l’adolescence, autrement dit à un âge immature où on ne prend pas de décisions. Donc, pour moi, ils ont été victimes d’une idéologie, d’un endoctrinement. Donc, on doit venir en aide aussi à ces jeunes-là".