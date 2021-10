George-Henri Beauthier : "25 ans après la marche blanche, les victimes sont encore des laissées-pour-compte"

L'invité de Matin Première : Georges Henri Beauthier - Marche Blanche, 25 ans après - 20/10/2021 25 ans après la Marche Blanche, Georges Henri Beauthier, l'avocat de Laetitia Delhez, l'une des victimes de Marc Dutroux est l'invité de la matinale. Avec lui, on revient sur le combat des parents des victimes pour être associés aux procédures judiciaires, on va également évoquer la réaction du monde politique l'été de 1996 et on se rappellera aussi que peu avant la Marche Blanche, le juge d'instruction en charge de l'affaire, Jean-Marc Connerotte est dessaisi par la Cour de Cassation, ce qui a provoqué une incompréhension totale de l'opinion publique.