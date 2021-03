Génération covid : les jeunes danseurs, entre galères et résilience

Le ciel est gris. Dehors, la température ne dépasse par les dix degrés. Derrière les barreaux du parc Louis Hap, à Etterbeek, des silhouettes vêtues de noir se dessinent. Un groupe de jeunes danseuses, masquées. La musique de l'action Still Standing for culture s'échappe d'un baffle. Les silhouettes s'animent. Elles dansent leur colère. Leur désarroi. Leur manque.

Still Standing - Chorégraphie - 12/03/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vidéos d'info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

"Cette chorégraphie représente la situation actuelle. C'est comme si on était emprisonnés. Avant, notre train de vie, c'était maison-école-danse. Aujourd'hui, c'est maison-école. On se sent oubliés" explique Shanice. "On ne demande pas de tout relâcher du jour au lendemain. Juste de régler les choses un peu plus librement pour nous" ajoute Malika. "Cela fait très longtemps que je n'ai pas dansé" explique Yena. "Ca me manque."

Depuis le mois d'octobre 2020, les salles de danse sont désespérément fermées aux adolescents de plus de douze ans. Pour dénoncer cette situation, Emilie Maillen a mis sur pied cette chorégraphie symbolique, reprise par des milliers de danseurs à travers la Belgique et partagée abondamment sur les réseaux sociaux. On trouvait ça juste de remettre la crise en débat, de la faire résonner avec des formes artistiques dans des lieux et des situations symboliques. "Cette chorégraphie représente vraiment le confinement, l'emprisonnement. C'est aussi une manière de montrer que les écoles de danse font face à des règles complètement absurdes" ajoute Emilie Maillen. Grâce à des professeurs de danse comme Joana Kabongo, Yannick Karys ou encore Isabelle Becquet, la chorégraphie a été adaptée et reprise notamment par les jeunes danseuses du Karys Dance Center. La gare du Lux, rendez-vous des danseurs confinés Malgré les obstacles, les jeunes danseurs ne se laissent pas abattre. Puisqu'il n'y a pas de perspectives pour eux, ils en créent, au moins pour ne pas perdre leur niveau. Puisque les salles de danse leur sont interdites, les jeunes investissent l'espace public. Certains dansent coûte que coûte, dehors, dans le froid et la pluie. D'autres se réfugient à la gare du Luxembourg, au cœur de Bruxelles. On y découvre un étonnant microcosme de débrouille et de résilience.

A la gare du Lux, tous les styles de danse se mélangent "Dans chaque coin de la gare, vous trouverez un style différent. Il y a du hip-hop, du breakdance, du krump, du contemporain, de la house. Le maître-mot, c'est le respect. C'est la gare du Lux quoi!" explique Daniel N'Sengi Biembe, danseur all style. "Certains contrôleurs ne sont pas contents de nous voir" sourit Raquel Suarez, danseuse house. "On sent qu'on est là un peu comme des clandestins!" Si on n'est pas là, je ne sais pas ce que la danse va devenir "Ce n'est pas évident de danser avec le masque, mais on le porte pour ne pas se faire éjecter. Il n'y a pas d'autres solutions. On essaie de s'entraider. Si on n'est pas là, je ne sais pas ce que la danse va devenir." conclut Luana Manuka, danseuse house et hip-hop.

Les danseurs pro, rois de la débrouille Pour les danseurs professionnels, la période est extrêmement compliquée. Performances suspendues, spectacles mis sous cloche, cours à l'arrêt pour les plus de douze ans. Dans les studios du Move Zone Dance Crew, à Ixelles, nous rencontrons Max De Boeck et Niki Sfakianaki. Max a dansé aux côtés des plus grands : Pharell Williams, Alicia Keys ou encore Rihanna. Niki est l'une des étoiles montantes de la danse en Belgique. Vous l'aurez reconnue dans plusieurs clips, mais également sur la scène de The Voice. Pour ce couple qui vit de sa passion, la période est tout sauf simple.

Chorégraphie - Niki & Max - 12/03/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vidéos d'info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Ils traversent une épreuve tant financière que morale. "Ce qui est notre passion est notre métier aussi. C'est ce qui nous permet de payer à manger, un loyer, des factures. Mais le plus dur, c'est sur le plan mental" explique Niki. "On n'a pas eu beaucoup d'aide non plus" ajoute Max. "Quasiment tout s'est arrêté ou a été ralenti, que ce soient les cours de danse, les projets, les shows TV, les clips vidéo. On a perdu beaucoup de possibilités de travailler. C'est tout cela qui nous fait énormément de mal aujourd'hui".

"Mentalement et financièrement, ça devient très compliqué" - Interview Niki & Max - 12/03/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vidéos d'info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Mais là aussi, la puissance de la résilience vient balayer les essaims de pessimisme. "On trouve des alternatives. On continue à s'entraîner. On donne des cours en ligne. On fait des vidéos pour les réseaux sociaux. De temps en temps, il y a aussi des émissions TV et des clips mais ce n'est pas du tout régulier" détaille Niki. Les cours en ligne, c'est de plus en plus compliqué Lors du premier confinement, les cours en ligne ont eu un certain succès. Mais sur le long terme, les élèves se sont lassés. "Entre les problèmes de connexion, le manque d'échange, les voisins, la qualité des cours en ligne n'est pas du même niveau que les cours en vrai. Mais cela reste une alternative financière pour continuer à exister et à travailler" raconte Max.

Génération covid : les jeunes danseurs, entre galères et résilience - © Tous droits réservés

"Ce qui nous manque le plus, c'est le partage" Malgré toutes les tentatives de rebondir, de s'adapter, le manque d'échanges demeure. "La danse, c'est quelque chose qui est très humain, et on perd cet aspect-là" "En tant qu'être humain, on a besoin d'échanger. Et si on n'arrive pas à échanger, on n'arrive pas à être heureux" conclut Max.

"Ce qui nous manque le plus, c'est le partage" - 12/03/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vidéos d'info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

"On reste et on doit rester optimistes" Qu'à cela ne tienne, les danseurs que nous avons rencontré gardent le cap. "La passion est tellement forte. On fait tout pour exister via notre art. Donc au fond de nous, il y a la volonté de rester optimistes" livre Niki. "L'espoir fait vivre" sourit Max. "On va continuer à transmettre notre passion. J'espère du fond de mon cœur que tout va reprendre d'ici quelques mois". Entres galères et résilience, les danseurs belges n'ont pas fini de faire rayonner notre capitale. Chacun aspire à retrouver la liberté de s'exprimer, la liberté de créer, la liberté de partager. La liberté de faire à nouveau danser ses émotions.

Génération covid : les jeunes danseurs, entre galères et résilience - © Tous droits réservés