Génération Chicouf: papys et mamys très sollicités, prêts pour la rentrée!

Roues de secours toutes désignées pour parents débordés, de nombreux grands-parents s'apprêtent à reprendre du service, dès le premier septembre. Qu'ils conduisent les enfants à l'école, gèrent les devoirs, ou jouent les taxis pour les activités extra-scolaires, ils courent le risque de s'épuiser et de s'isoler de leur propre réseau. Comment se préserver? Y a-t-il des pièges à éviter? Gros plan sur la génération "Chicouf" (chic ils sont là,ouf ils s'en vont!)

Corinne, Coco, Baboune - © C Legrand La rentrée, Corinne alias Baboune n'attend que ça. "Oh oui vivement. Je suis contente parce que je vais reprendre mes habitudes. Ma petite-fille vient chez moi tous les mardis, je la récupère à l'école, on fait les devoirs, on joue, on mange ensemble. Puis c'est l'heure des histoires, du dodo...je la reconduis le lendemain. C'est toujours comme ça, quand ça ne se passe pas ça me manque..." Luc est un tout petit peu moins pressé, à quelques heures de la rentrée scolaire..."Hé bien...ça y est, les vacances sont finies, pour nous aussi!" Ses petits-enfants débarquent tous les matins à 7 heures. "On les conduit à l'école. On va les rechercher et les parents arrivent vers 17h, 17h30...ca dépend quand ils ont fini". Pour Nathan et Alexis, les après-midis chez les grands-parents sont irremplaçables. "C'est trop gai, là-bas il y a un grrrrand jardin, on s'amuse, il y a même un étang!" C'est gai, mais un chouia fatiguant aussi, concède papy Luc. N'aimerait-il pas avoir de temps en temps une journée, rien que pour lui? C'est ce que conseillent les spécialistes pour éviter l'overdose. "Ouiiiiii, je sais, mais bon! Il faut penser aux petits-enfants et aux enfants...Il faut les aider!", rétorque Papy Luc. "Et on a plaisir à les avoir aussi! Même si c'est un boulot, ça nous maintient en forme".

Papy Luc, Nathan et Alexis - © C Legrand Certains grands-parents sont plus libres que d'autres. "Moi, je travaille toujours aux finances", explique Brigitte. "J'essaye de me rendre disponible un maximum...mais le redémarrage de l'année scolaire, c'est toute une organisation, en effet!" "Moi je suis artisan, je travaille encore beaucoup. Les enfants, c'est surtout mon épouse qui s'en occupe", renchérit Franz. "Nous avons 5 petites-filles, qui viennent chacune à leur tour faire leurs devoirs à la maison. L'une d'entre-elles a même déjà commencé à faire des révisions. C'est quand même mieux quand les enfants font leurs devoirs juste après l'école et pas après le souper, tard le soir, quand les parents sont rentrés, non? Je trouve ça normal que les grands-parents s'occupent de ça. Quand c'est possible évidemment" Jean-Claude et son épouse ont décidé de fixer des limites, pour se ménager du temps libre. "Les petits-enfants viennent le mercredi après-midi, nous sommes là aussi en cas de petite maladie! Mais nous veillons à garder un certain équilibre. C'est important! Nous avons des activités, ma femme la musique, elle pratique plusieurs instruments, moi j'apprends les langues...Début septembre nous partons quelques jours en vacances, les parents vont devoir s'organiser sans nous". Pierre Degand a fondé le réseau Séquoia, destiné aux jeunes retraités. Il applaudit des deux mains, lorsqu'il entend que des grands-parents savent dire non. "En tout cas répondre "je vais voir", plutôt que de se rendre disponible à 100%. Ce n'est pas ce qui est préférable! Les personnes qui se retrouvent à la retraite doivent se recréer tout un réseau social. En se consacrant totalement à leurs petits-enfants, le risque est de se retrouver rapidement isolés. Certains le regrettent d'ailleurs".

Pierre Degand, fondateur du réseau Séquoia - © Pierre Degand Connaît-il des grands-parents qui refusent catégoriquement de s'occuper de leur progéniture? "Ca arrive, oui! Ca colle très fort avec le profil des baby-boomers, des hédonistes qui aiment se faire du bien. Souvent il y a de leur part une mise au point directe, dès l'annonce d'une maternité. Ils déclarent qu'ils ne s'occuperont pas non stop des enfants. Avouons, d'un autre côté, qu'il existe de nombreuses structures d'accueil, à l'heure qu'il est, qui sont très chouettes et peuvent aussi prendre le relais". Pour Pierre Degand, la limite devrait être fixée à deux jours/semaine. "Au-delà, cela devient fatiguant de s'occuper des enfants. Si on parvient à bien doser son effort, on est au contraire beaucoup plus en forme, on garde son self-control et son calme avec ses petits-enfants". Pas toujours simple à mettre en pratique, "car les sollicitations sont là, c'est sûr! Les parents travaillent beaucoup, le monde professionnel est exigeant. C'est aussi aux enfants à épargner leurs parents, et ne pas les considérer comme le help-desk familial". Pierre Degand met en évidence un dernier facteur, qui intervient dans le "planning" des grands-parents, et réclame beaucoup d'énergie. "L'espérance de vie augmente sans cesse. Des grands-parents ont parfois aussi encore leurs parents. Ils doivent s'en occuper, et se retrouvent pris en sandwich entre plusieurs générations, celle du dessus et celle du dessous, toutes deux en demande de soutien. Il y a un équilibre à trouver entre les ascendants et les descendants". Tout un challenge...