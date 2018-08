Gaufre, couples mixtes, fauteuils roulants... ces émojis vont (probablement) arriver sur vos téléphones

L'association en charge de la création et de la diffusion des emojis doit se réunir en septembre pour valider ou non les émojis candidats à un déploiement au premier trimestre 2019. Mais une chose est certaine, les futurs émojis seront plus inclusifs.

Le Consortium Unicode (CU), association à but non lucratif en charge de la création et de la diffusion des émojis, a dévoilé la liste des 179 émoticônes pressentis pour figurer dans la prochaine vague de symboles intégrés aux messageries lors du premier trimestre 2019. Si en 2018, les emojis sont devenus "inversables", les emojis se sont ouverts ces dernières années à des spécificités physiques comme la couleur des cheveux avec des emojis "roux" alors que depuis 2015, la couleur de peau des personnages s'est invitée afin de mieux incarner les différentes spécificités physiques de ses utilisateurs.

Couples mixtes et personnes en situation de handicap

Une tendance qui devrait se confirmer en 2019 avec l'apparition probable d'emojis plus représentatifs et inclusifs avec une plus grande représentation des minorités, notamment des personnes en situation de handicap. Des symboles représentant une prothèse de bras, des chiens guides d'aveugles, deux modèles de fauteuils roulants ou encore une prothèse auditive seront examinés par le CU en septembre.

L'émoji "couple", jusqu'à présent disponible en trois variantes (coupe hétérosexuel, gay et lesbien) devrait également connaître un changement, puisqu'il devrait bénéficier de 55 nouvelles variations de couleur de peau afin de représenter les couples mixtes, selon Mashable. Pour les créer il suffira d'accoler un personnage à un autre.

D'autres émojis pourraient aussi faire leur apparitions. Parmi les propositions : l'orang-outan, le masque de plongée, l'huitre, les falafels les chaussures de ballet ou un personnage qui baille. Vous pouvez retrouver la liste complète es symboles pressentis pour intégrer la liste officielle en 2019 en cliquant ici.

Mais ce n’est pas tout, le Consortium Unicode est déjà dans les "starting blocks" pour les nouveautés de 2020. Le ninja, le mammouth et la baguette magique pourraient faire leur apparition.