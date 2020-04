Gardes alternées: veiller au respect des règles malgré la crise sanitaire

Lorsque des parents se déclarent la guerre, les enfants sont rarement épargnés. Dans les cas limites, l’un des parents peut même instrumentaliser l’enfant pour nuire à son autre parent.

Ce 25 avril est la date de la "journée internationale de sensibilisation à l’aliénation parentale", ce phénomène qui voit l’enfant rejeter l’un de ses parents pour satisfaire le désir de l’autre parent. Le plus souvent, la justice est amenée à intervenir pour tenter de limiter les dégâts et permettre aux deux parents de bénéficier d'un temps partagé avec leur enfant.

Des exceptions possibles mais négociées

En cette période particulière de confinement, il est bon de rappeler que les modalités d’hébergement convenues ne changent pas. A moins que les deux parents n’aient de commun accord décidé le contraire en matière de droit de visite.

L’autre exception intervient si l’un des parents est malade ou porteur du Covid19. Chacun s'accorde alors à penser qu'il est recommandé de ne pas transférer l’enfant d’un parent à l’autre. Ceci pour éviter une nouvelle propagation du virus.

Déposer plainte si l'un des parents abuse de sa position

Pour le ministre de la Justice Koen Geens, en dehors de cette situation, il faut veiller au respect des accords pris et dans le cas contraire déposer plainte : " Si un parent refuse de transférer l'enfant comme convenu, l'autre parent peut porter plainte auprès de la police. Le parquet peut alors poursuivre l'autre partenaire. Cela était bien sûr déjà possible avant l'apparition du coronavirus. La possibilité de déposer une plainte est un élément important dans la lutte contre l'aliénation parentale. Je me réjouis grandement de voir que tous les acteurs judiciaires y prêteront une attention particulière en cette période".

Une observation qui vaut également en matière de contributions alimentaires. Des accords peuvent être négociés entre parents en cas de difficulté mais ils ne peuvent être imposés par l’une des parties.