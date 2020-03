Garderie organisée pour tous ? Profs au travail ? Les réponses à vos questions sur l'école à l'heure du coronavirus

"Dès lundi, les enfants ne seront plus obligés de venir à l'école. Les enseignants par contre devront être présents pour assurer l'accueil, un peu comme lors des jours blancs. Nous évaluerons alors le nombre d'enfants présents, estimerons les besoins et pourrons établir les modalités en fonction de la fréquentation", a déclaré le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet .

Oui. "On ne parle pas techniquement de fermeture d’école, mais de suspension de cours", nuançait Sophie Wilmès, la Première ministre, ce matin sur La Première . Les professeurs ne sont donc pas en congés. Ils sont payés et pourront assurer les garderies.

On l’a appris jeudi soir : la mise en place d’un service d’accueil devra être organisée pour les enfants dont les parents travaillent, par exemple dans le domaine des soins de santé, et pour les enfants dont il n’est pas possible d’organiser une garde autre que les grands-parents.

Pourquoi ne pas avoir fermé aussi les crèches ?

Sophie Wilmès a apporté la réponse ce vendredi matin sur les ondes de La Première. "Derrière toute décision qui est prise, ce sont d’abord des scientifiques qui nous font des propositions. Ces propositions se basent sur des études de terrain, l’évolution de la propagation du virus, mais aussi la meilleure manière de limiter la propagation du virus. Et à ce moment-là ils prennent en compte différents facteurs, par exemple le nombre de personnes qui se réunissent au même endroit, la fréquence des réunions, le mix d’âge, si l’endroit est isolé ou pas. C’est toute une série d’éléments qui prévalent à la décision."

"Et donc, cette différence entre crèche et école, c’est parce qu’il ne s’agit pas du même public. Les crèches sont des endroits plus petits, avec des enfants en bas âges qui sont extrêmement contagieux mais ne développent pas de complications à la maladie. Comme ce sont des silos assez restreints, eh bien on peut les garder ouverts. Une autre raison est que l’école est obligatoire, donc si vous ne voulez pas mettre votre enfant à l’école alors qu’il n’est pas malade, vous n’en avez pas le droit. Mais ça reste possible dans une crèche."