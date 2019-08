Garder ses bracelets de festival, pas sans risques pour la santé

A cette période, c’est l’accessoire à la mode aux bras des amoureux de festivals : les bracelets étiquetés aux noms de Rockwerchter, Pukkelpop, Dour festival ou encore Esperanzah ou BSF. Pendant toute la durée de l’événement, ces petits bouts de tissu sont la porte d’entrée sur le site du festival, mais celui-ci achevé, les festivaliers conservent encore ces bracelets à leur bras ou dans une boîte, quelques jours, voire quelques années. Mais qu’est ce qui explique cet attachement à cet accessoire ? "C’est vraiment un souvenir ! Pendant tout un moment, je les gardais aussi au bras pour les montrer quand je croise des gens, et pouvoir dire "hey toi, tu fais ce festival-là !" Certaines personnes les gardent aussi car c’est joli," confie Alizée Legros. Pour Zoé Grattia, conserver ces bracelets est une habitude. "Cela fait 15 ans que j’ai constamment 4 ou 5 bracelets de festival sur le bras, et du coup, je m’imagine mal sans."

Des bracelets, véritable repaire à bactéries

Dans une étude réalisée en 2015, Allison Cottell, docteure en biologie à l’université de Surrey, épinglaient les dangers de ses bracelets de festival pour la santé. Elle mettait en évidence qu’ils recelaient une énorme quantité de bactéries. "Ils peuvent causer des furoncles et des infections sur des coupures et des écorchures, voire une forme d’intoxication alimentaire aiguë s’ils sont ingérés", expliquait à l’époque Allison Cottell.

Des conclusions partagées par le monde scientifique et de la santé. "Ces bracelets sont en tissu, et donc, effectivement, nous allons retrouver dessus les bactéries de la flore cutanée, des staphylocoques, et des microcoques, en assez grande quantité. Mais, ces bactéries ne sont pas très pathogènes pour une personne en bonne santé, "précise Cécile Meex, microbiologiste au CHU de Liège. Conserver ces bracelets au poignet pourrait, néanmoins, porter atteinte à votre santé. "Le vrai problème, et l’attention qu’il faut porter par rapport à ces bracelets, c’est surtout vis-à-vis des personnes qui vont être en contact avec des personnes malades ou auxquelles elles vont porter des soins," assure Julie Descy, microbiologiste au CHU de Liège.

Mais nos deux festivalières ont leurs petits trucs contre les bactéries présentes sur ces bracelets : "Quand je me lave et que je sors de la douche, ils sentent bon le savon, puisqu’ils ont été imprégnés du savon et donc lavés en quelque sorte," explique Alizée. "Je pense que ces bracelets doivent transporter toute une série de bactéries. Après, j’ai un petit truc pour les laver correctement. Je les savonne très très fort, et puis je les rince abondamment, et puis je les essore et je les sèche, ce qui fait qu’ils sentent toujours super bons," décrit Zoé.