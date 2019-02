Gang des Vieux en colère : quand les aînés descendent dans les rues

GVC. 3 lettres pour une colère citoyenne. Le gang des Vieux en colère est né en 2018, mais l’idée d’une révolte citoyenne grondait déjà depuis plusieurs années. Mouvement belge, non partisan et trans-partisan, le GVC entend défendre les retraités actuels mais surtout futurs. Les membres, actifs comme sympathisants, ont entre 60 et 94 ans. Parmi eux, Mirko Popovitch. 70 ans, réalisateur, directeur de centre culturel, initiateur et fondateur de la Zinneke parade. « C’est une colère souriante car l’avenir de ceux qui nous succèdent n’est pas réjouissant, radieux. Les pensions, l’environnement tout ça ce n’est pas réjouissant. En Belgique, il y a 2 millions de pensionnés et sur ses 2 millions de personnes, il y en a 200.000 qui vivent sous le seuil de pauvreté ! On s’inquiète très fort », explique cet homme de conviction, profondément attaché aux valeurs de solidarité. « Donc on ne manifeste pas pour nous, on ne travaille pas pour nous mais pour ceux qui nous suivent. »

Gang ou gag?

Les Vieux en colère ne sont pas des violents ! Mais ils prônent des actions concrètes et donc quelque part une violence psychologique. Objectif : secouer les petits patrons, les petits gérants des grands noms, de grandes marques internationales présentes chez nous. « C’est pour cela que parfois on occupe des lieux comme Ikea, Apple, Mc Do », raconte Mirko Popovitch. « Chez Ikea, on enlève nos vêtements, on met nos pyjamas et on se couche dans leur lit. Ils sont forcément bons puisqu’ils ne payent pas d’impôts alors que des vieux dorment mal. Et dans les homes, la literie est mauvaise ! Chez Apple, on gonfle des ballons, on écrit dessus le mot Euro et une grosse pomme (Apple) vient manger les euros ! »

Il faut imaginer le gang débarquer déguisé, grimé. Chantant, criant, se déplaçant dans le calme mais avec canne et fauteuil roulant (fictif ou pas). Il débarque à 30, 40 ou à 80 personnes dans un lieu et occupe l’espace ! « Bon, on se fait virer mais sans violence, raconte l’un des membres. Mais de toute façon, on n’a plus rien à perdre ! C’est un gang mais avec humour donc un gag aussi mais en faisant cela avec humour, en faisant les cons, on est pris au sérieux ! »

Les « gangsters seniors » estiment que la désobéissance civique est indispensable. Et par la même occasion, ils font référence à tous ceux qui ont un jour été désobéissant. « Depuis la Shoah jusqu’aux lanceurs d’alerte » explique Mirko Popovitch. « La police est embêtée avec nous parce qu’on ne touche pas aux vieux ! Genre on peut les mettre dans un musée mais on ne touche pas aux vieux, c’est sacré ! »