Gamescom 2019 : les femmes ont pris leur place dans le jeu vidéo

L’une d’elles, en train de tester un jeu, nous confie : "Évidemment dans les communautés en ligne, il y a beaucoup d’hommes, mais je pense qu’il y a de plus en plus de femmes. J’ai beaucoup de copines qui jouent". Une de ses amies ajoute : "C’est cool de se détendre un peu avec les jeux vidéo après une longue journée de travail".

Sur place, nous découvrons 218.000 m² répartis en dix halls d’exposition remplis de consoles où les visiteurs peuvent tester les nouveautés des plus grands studios. En quatre jours, 400.000 personnes sont attendues, et parmi elles, de nombreuses femmes. D’après les derniers chiffres, 48% des joueurs sont en effet des joueuses.

Et c’est le choix du studio finlandais Remedy. Pour la première fois, le personnage principal de leur tout nouveau jeu CONTROL est une femme. Jesse a des proportions normales, est habillée d’un jeans et d’une veste en cuir et peut déplacer des objets avec son esprit grâce à ses pouvoirs télékinétiques. Elle évolue dans une agence secrète envahie par une entité surnaturelle.

"Si plus de personnages principaux étaient des femmes et qu’elles n’étaient pas réduites à leur apparence physique, ça donnerait une meilleure image des femmes dans les jeux vidéo", explique une autre joueuse dans les allées du salon.

"Le plus important est que ce n’était pas nécessairement une grande décision de notre part, explique le réalisateur du jeu Mikael Kasurinen. On ne s’est pas dit faisons un grand pas en choisissant un héros d’un autre sexe, non. Et personne ne nous a même demandé pourquoi, et je pense que c’est super ! Comme si tout le monde se disait oui, c’est normal aujourd’hui. Et ça, c’est fantastique, j’adore".

Des corps et tenues réalistes

Les Montois de Fishing Cactus ont eux aussi choisi une héroïne pour leur nouveau jeu Nanotale présenté à Cologne en avant-première. Rosaline est une jeune archiviste qui recense les mystères et merveilles d’un monde à l’agonie.

"Moi je la voulais avec les cheveux courts, nous confie la directrice artistique Amandine Flahaut, mais certains de mes collègues voulaient plutôt des cheveux longs. Du coup on a coupé la poire en deux, on lui a mis un chignon. Parce qu’une femme qui court dans la forêt, elle ne peut pas avoir les cheveux qui lui tombent dans la figure, ce n’est pas possible".

Hors de question pour elle d’imaginer une héroïne qui ne serait pas réaliste, notamment dans sa tenue vestimentaire. "Elle a des ceintures qui lui maintiennent correctement son habit, des bourses sur les côtés pour pouvoir mettre ses affaires qui sont accessibles, elle a son livre qui pendouille à côté d’elle pour pouvoir l’utiliser quand elle veut", ajoute la créatrice.