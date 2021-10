Gaia doit mettre un terme à sa campagne sur la viande de cheval sud-américaine

L'association de défense des animaux Gaia doit immédiatement cesser sa campagne sur la viande de cheval d'Amérique du Sud, selon une décision du tribunal de l'entreprise de Bruxelles jeudi. Gaia avait lancé une campagne d'affichage et en ligne soutenant que la viande chevaline importée d'Amérique du Sud provenait d'animaux maltraités. Le tribunal estime qu'elle est contraire aux pratiques honnêtes du marché. L'organisation de défense des animaux a déjà annoncé qu'elle ferait appel de la décision.

À l'origine, Gaia ciblait principalement la viande de cheval vendue chez Carrefour. La Fédération belge de la viande ainsi que deux commerçants en viande de cheval, equinox et Chevideco, s'étaient tournés vers le tribunal de l'entreprise pour demander la fin de cette campagne. Selon eux, elle était contraire aux pratiques du marché et contenait "de fausses informations, trompeuses et non fondées, préjudiciables pour leur réputation".

L'organisation de défense des animaux n'a pas comparu et a été condamnée par défaut. Elle doit mettre un terme à sa campagne, avec effet immédiat, sous peine d'une amende de 1.000 euros par jour, limitée à 250.000 euros. L'ordre de cessation s'étend jusqu'au 31 décembre.

Vendredi soir, Gaia a annoncé par l'intermédiaire de son avocat qu'elle s'opposait à ce jugement.

"Gaia a pris acte de la décision du 30 septembre 2021 du juge des grèves et a aujourd'hui ordonné de faire tout ce qui est nécessaire pour que cette décision du tribunal de l'entreprise soit retirée de l'ordre juridique", explique maître Anthony Godfroid. "Dans une société démocratique, les importateurs de viande doivent également accepter qu'il existe des organisations de défense des animaux qui utilisent leur droit à la liberté d'expression pour protester contre les abus. Je soumettrai à la cour un épais dossier démontrant les mauvais traitements infligés aux chevaux sud-américains. Les importateurs aimeraient que ce bocal puant reste fermé. ¡No pasarán!"

Gaia avait déjà été condamnée en 2018 après une campagne visant la viande de cheval vendue par Renmans.