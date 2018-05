Fusillade rue du Dries: comme Salah Abdeslam, Sofien Ayari ne fera pas appel de sa condamnation

On savait déjà que Salah Abdeslam ne ferait pas appel de sa condamnation à 20 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour la fusillade de la rue du Dries.

Ce mardi, on apprend que Sofiane Ayari n'interjettera pas appel non plus de la décision du tribunal. Il disposait d'un mois à compter du 23 avril pour faire appel de sa condamnation à 20 ans de prison également.

Autrement dit, il n'y a aura pas de procès en appel. Ce qui clôt cette affaire de fusillade de la rue du Dries.