Fusillade de Tiège: trois personnes interpellées, une quatrième recherchée

Trois personnes ont été arrêtées et inculpées dans le cadre de la fusillade avec la police qui a eu lieu sur l'E42, à hauteur de Tiège, près de Spa (province de Liège) le mois dernier. Un quatrième individu est recherché.

La nuit du samedi 13 au dimanche 14 octobre, après avoir évité un contrôle de police à proximité de Verviers, les individus avaient ouvert le feu à l’arme lourde en direction du combi de la zone locale Vesdre qui tentait de les intercepter.

Une policière et un policier avaient été blessés par les tirs des truands : la policière aux jambes et le policier à la tête, frôlé par une balle. Malgré l’arrivée de renforts et l’intervention d’un hélicoptère, les fuyards, sans doute au nombre de quatre, étaient parvenus à s’échapper à pied dans la pénombre, abandonnant le van gris-brun utilisé lors de la course-poursuite.

Trois personnes connues de la justice pour grand banditisme

Dans ce véhicule, les enquêteurs ont retrouvé des indices et traces permettant d’identifier des suspects. Certains d’entre eux ont été touchés lors des échanges de tir avec la police. Ils sont connus de la justice car leurs noms apparaissent dans plusieurs dossiers de grand banditisme.

Najib B. a été interpellé mercredi dernier en région bruxelloise, légèrement blessé.

Tarek Ben B., liégeois d’une quarantaine d’année, a été interpellé ce vendredi. Il est également bien connu des enquêteurs. En 2010, des perquisitions chez lui et chez une de ses connaissances avaient permis de retrouver des armes, des explosifs et des gilets pare-balles.

Un troisième homme avait été arrêté le 20 octobre. Ces trois individus sont placés sous mandat d’arrêt et inculpés des chefs de tentative de meurtre et port d’armes prohibées.

Reste une quatrième personne, toujours introuvable mais identifiée par les enquêteurs. Selon nos informations, l’homme a été condamné en Belgique pour des faits de grands banditismes, dont une attaque de fourgon très violente, au début des années 2000. Il a la réputation de très bien connaître et manier les armes. Un mandat d’arrêt européen a été lancé à son encontre. Il pourrait s’être enfui à l’étranger.