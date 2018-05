Fusillade de Liège: qui étaient les victimes?

Les noms des trois victimes de la fusillade à Liège de ce mardi sont désormais connus. Elles se nomment Soraya Belkacemi, Lucille Garcia et Cyril Vangrieken.

Lucille Garcia et Soraya Belkacemi sont les deux policières qui ont été attaquées au cutter par l'assaillant. Elles étaient mères de famille et avaient 53 et 45 ans.

Lucille Garcia venait tout juste de se marier avec l'un de ses collègues, un autre policier avec qui elle partageait sa vie depuis quatorze ans. Elle était entrée à la police de Liège en 2010 et avait un fils de 25 ans.

Sa collègue, Soraya Belkacemi, est née en 1973 et est entrée dans la police en 1994. Elle était mère de deux jumelles de treize ans, qui étaient déjà orphelines de leur père.

Quatre policiers ont également été blessés. "Deux policiers du PAB ont reçu chacun une balle dans la jambe", a déclaré Christian Beaupère, le chef de corps de la zone de police de Charleroi. Les jours de l’un des policiers étaient en danger "puisque l’artère fémorale a été touchée", a ajouté le policier. Deux agents de la brigade judiciaire ont également été blessés chacun à un bras et ont subi une opération. "A l’heure actuelle, un des policiers est sorti de l’hôpital, les trois autres sont toujours hospitalisés", a précisé le chef de corps vers 17h.

Cyril devait être bientôt diplômé

Cyril Vangrieken a quant à lui été abattu alors qu'il se trouvait sur le siège passager d'une voiture. Âgé de 22 ans et passionné de pétanque, il était "un élève de la section pédagogique de la Haute Ecole de la ville Liège qui devait être bientôt diplômé comme instituteur", a précisé Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège. La direction de la Haute école a reporté l'ensemble des examens prévus ce mercredi.

Un registre de condoléances sera, ce mercredi, à l'hôtel de ville de Liège.