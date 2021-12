Fusillade dans un lycée américain: les parents du tireur ont ignoré les signaux d'alarme

Les parents de l'adolescent qui a tué quatre élèves dans un lycée du nord des États-Unis ont délibérément ignoré les signaux indiquant que leur fils représentait une menace pour les autres élèves, a indiqué vendredi le ministère public dans un document judiciaire.

Ethan Crumbley, 15 ans, a tué de sang-froid quatre élèves et en a blessé six autres ainsi qu'un enseignant le 30 novembre dans l'enceinte du lycée d'Oxford, petite ville au nord de Detroit (Michigan). Il a été inculpé pour "acte terroriste" et "assassinats", tandis que ses parents ont été inculpés pour homicides involontaires pour avoir laissé leur fils utiliser une arme à feu qu'ils avaient achetée. Tous trois plaident non coupables.