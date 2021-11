Fumer sur un quai de gare : ce sera bientôt interdit partout, même en plein air

C’est une habitude pour pas mal de fumeurs. En attendant l’arrivée de leur train, ils sortent leur paquet de cigarettes et s’en grillent une, pas dans la gare évidemment mais sur le quai. Pas les quais couverts comme à la gare Centrale mais les quais en plein air, ce qui est le cas de la majorité des gares du pays. C’est permis mais cela ne le sera bientôt plus.

Après avoir interdit du fumer dans les trains en 2004 et avoir étendu cette interdiction à ses gares et bâtiments accessibles au public en 2009, la SNCB souhaite rendre TOUS ses quais non-fumeurs, y compris les quais en plein air, et cela pour de nombreuses raisons. " Il y a bien sûr les effets bénéfiques sur la santé de tous les voyageurs et du personnel de la SNCB. L’interdiction de fumer sur les quais permettra également de réduire le nombre de mégots au sol, sur les quais et dans les voies, ce qui améliorera la propreté de la gare et le confort des voyageurs.

L’extension de l’interdiction rend également la situation plus claire : actuellement, les voyageurs ne savent souvent pas sur quel quai ils peuvent fumer ou pas, selon qu’il est couvert ou non. A l’avenir, la règle sera donc la même partout, c’est interdit ! "