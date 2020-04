Le coronavirus a-t-il pu s'échapper d'un laboratoire de Wuhan ? Le risque zéro n'existe pas selon les scientifiques

" Cordon ", c’est le titre d’une série télévisée flamande sortie en 2018. Son pitch : un virus s’échappe du laboratoire de l’Institut de Médecine tropicale et contamine la ville d’Anvers. C’est de la fiction, bien sûr…Et elle fait bien sourire Emmanuel Bottieau, virologue et chef de service à l’Institut de Médecine tropicale d’Anvers. Mais, elle atteste à quel point la manipulation de virus très mortels, même dans des laboratoires hautement sécurisés hante l’imagination du public. Lorsque nous lui demandons quelle est la probabilité pour que le coronavirus se soit échappé accidentellement du laboratoire de recherche de Wuhan, l’homme reste très circonspect : " Le risque zéro n’existe pas mais il me paraît très improbable car les contrôles sont extrêmement bien faits, non pas dans ce laboratoire en particulier, que je ne connais pas., mais dans tous les laboratoires qui travaillent sur des virus dangereux. La procédure consiste à tuer le pathogène en l’irradiant, ou bien dans un laboratoire P4 comme celui de Wuhan, les chercheurs travaillent à l’intérieur d’une cage en verre avec des combinaisons pressurisées. Tout est traçable. Je pense que les chinois sont sérieux et ont rattrapé, depuis longtemps, à marche forcée, la technologie occidentale. "

M ême si c'est très improbable ce n'est pas impossible

Même son de cloche du côté de Yves Van Laethem, virologue au CHU Saint-Pierre: " En principe les laboratoires de très haute sécurité sont équipés pour que ça ne se passe pas. Mais même si c’est très improbable, ce n’est pas impossible non plus… Dans une manipulation sur des souches vivantes, il peut toujours se produire un accident. "

Un exemple notoire s’est produit dans un laboratoire de recherche allemand en 1967 où des collaborateurs se sont retrouvés infectés par le virus de fièvre hémorragique Marburg ( un peu similaire à Ebola). Les chercheurs de ce laboratoire sont tombés malades alors qu'ils produisaient des vaccins à partir des cellules rénales prélevées sur des singes verts africains importés d’Ouganda. Deux ou trois des singes étaient porteurs du virus de Marburg, sans que ce soit détectable. 31 chercheurs du laboratoire Behring furent atteints et sept en moururent.

Marburg, Variole, des virus de laboratoire se sont déjà échappés

Autre exemple, dix mois après la détection du dernier cas de variole dans le monde, en août 1978, Janet Parker, photographe de l'École de Médecine de l'Université de Birmingham, se présenta à l'hôpital avec des symptômes de variole. Elle mourut quelques mois plus tard des suites de la maladie.

290 personnes entrées en contact avec Janet Parker durant sa maladie ont été identifiées, vaccinées ou revaccinées, et isolées à leur domicile. Les parents de Janet Parker n’y ont pas échappé. Son père en mourut et sa mère guérit de justesse. L'enquête a révélé que le laboratoire de photographie où travaillait Janet Parker se trouvait immédiatement au-dessus du laboratoire de virologie où se trouvaient les cages d'animaux d'expériences. La voie de contamination la plus probable aurait été la voie aérienne par le conduit contenant les câbles téléphoniques d'un étage à l'autre.

Cet épisode représente la dernière épidémie de variole dans le monde.

Ces deux exemples nous illustrent à quel point, quelles que soit le niveau de sécurité d’un laboratoire, le risque zéro n’existe pas.