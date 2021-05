Fuite de Jürgen Conings : le véhicule du suspect était-il piégé ?

Plusieurs médias avaient déjà fait état d’un piège à la grenade, bien que l’information ait été catégoriquement démentie par le parquet fédéral. Le but précis de ce mécanisme suspect n’est pas clair à ce stade. "Nous attendons toujours le rapport technique destiné à en connaître les effets", a souligné le parquet.

Des informations contradictoires circulent sur un éventuel dispositif, potentiellement piégé, qui aurait été retrouvé dans la voiture du militaire armé, et recherché par la police Jürgen Conings. Le suspect a bien placé un dispositif composé de câbles et de fusées éclairantes dans son véhicule abandonné. Celui-ci aurait pu se déclencher à l’ouverture des portes.

"L’information selon laquelle le véhicule du suspect aurait été piégé n’est pas exacte", affirmait hier le parquet fédéral dans un communiqué.

Aujourd’hui, le parquet est moins catégorique et précise que "de nouvelles évaluations portant sur son véhicule, ont montré l’existence d’un mécanisme suspect. Le rapport technique destiné à en connaître les effets potentiels, est encore attendu". Le ministre fédéral de la Justice, Vincent Van Quickenborne, va plus loin et affirme que "l’enquête démontre aujourd’hui que cette voiture était piégée, avec l’objectif de faire des victimes". "C’est un terroriste", affirme le ministre à propos du militaire en fuite.

Qu’en est-il exactement ? Selon les informations récoltées par la RTBF, le suspect avait placé un dispositif composé de câbles et de fusées éclairantes qui aurait pu se déclencher à l’ouverture des portes.

Ces fusées, sorte de feux d’artifice, ne représentent pas un danger direct. Cependant, le dispositif aurait pu provoquer l’incendie de la voiture et au bout de quelques minutes, l’explosion des roquettes abandonnées par le fugitif. Était-ce l’objectif du militaire qui n’est pas un véritable spécialiste des explosifs ? Le dispositif aurait-il fonctionné ? C’est ce que doit encore déterminer l’analyse technique.

A la découverte de la voiture mardi soir, le service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE) a été appelé et il est intervenu pour sécuriser les lieux avant l’intervention de la police technique et scientifique.

