Fuel gang: détention prolongée pour les deux derniers suspects de prostitution de mineures

Deux rappeurs bruxellois inculpés de prostitution d'une mineure - Ofélia Avagian, avocate de l'un... Le parquet de Bruxelles a communiqué ce mercredi que la police avait démantelé une bande criminelle active dans le domaine de la prostitution, confirmant une information de La Capitale. Au début de cette année, une Française âgée de 16 ans a été "vendue" par un ami à cette bande pour la somme de 2000 euros, confirme l'avocate des deux hommes. Une semaine plus tard, cette jeune fille a été retrouvée en Belgique, non loin de Bruxelles. Entre temps, elle se prostituait par le biais d'un site internet. Selon le parquet, les suspects (dont l'organisateur de la prostitution de la jeune fille) ont tous été placés sous mandat d’arrêt "du chef d’exploitation de la prostitution d’une mineure de plus de 16 ans avec la circonstance qu’il s’agit de l’activité principale d’une association et traite des êtres humains". Jusqu'à présent, sept suspects ont été arrêtés, dont deux rappeurs bruxellois qui se font appeler "Le You" et "Aze2dine". Parmi ces suspects il y a des hommes et des femmes, ils sont tous majeurs .L'avocate d'un des inculpés (qui n'est pas un des rappeurs), Ofélia Avagian, a déclaré à nos caméras que son client contestait les chefs d'inculpation.