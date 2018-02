Froid intense: quand la Belgique a grelotté entre fin février et début mars

L'épisode de froid dans lequel le pays plonge actuellement n'est pas anodin. Des nuits glaciales s'annoncent. Il est encore un peu tôt pour officiellement parler d'une vague de froid:

"Il n'est pas encore sûr que, pour la station de référence d'Uccle, on atteigne le critère officiel de vague de froid." commente Pascal Mormal, météorologue à l'institut Royal Météorologique.

Plus froid la semaine prochaine

Pour le centre du pays les conditions pour parler de vague de froid devraient avoir du mal à être remplies selon Pascal Mormal, "notamment à cause de l'ensoleillement plus généreux lié à l'augmentation sensible de la durée du jour fin février. Une même situation début janvier par exemple aurait entraîné des températures encore plus basses." Mais les derniers modèles météo montrent des températures maximales autour de 0 à -1°C à Uccle lundi, mardi et mercredi prochain. Il est est donc possible que nous puissions observer une séquence de 3 jours consécutifs où la température maximale ne dépasserait pas le seuil des 0°C. (un des critères pour parler de vague de froid)

Le froid tardif sur le centre du pays dans les annales

Dans ce cas, il faudrait remonter à 1971 pour retrouver un telle séquence aussi tardive, à l'époque, c'est à dire début mars.

La liste des séquences de 3 jours avec des températures maximales négatives les plus tardives à Uccle:

Années Dates 1904 28, 29 février et 1er mars 1929 26, 27, 28 février 1942 23,24,25 février 1947 21,22,23 février 1948 21,22,23 février 1956 23,24,25 février 1971 5,6 et 7 mars

Pour Uccle , les valeurs de minima extrêmes se situent autour de -15°C pour la fin février et -10°C pour le début mars.

Quelques valeurs remarquables à Uccle: