Plus la peine de se déplacer. La direction du "Jardin Intérieur" a prévenu les proches des résidents. Les portes du home resteront fermées pendant deux semaines minimum. Les mesures d’hygiène et de contrôle sont renforcées pour le personnel soignant.

Frasnes-lez-Anvaing: Une maison de repos interdit les visites, par mesure de précaution - © Tous droits réservés

Ce dimanche matin, une famille a dû faire demi-tour. La visite s’est limitée à un petit salut à travers la vitre. "C’est triste, mais nos résidents comprennent que c’est pour leur bien", nous explique Gwendoline, une des infirmières. Vincent Hautier se défend de céder à la psychose. "Dire que la situation est sérieuse ne relève ni de la panique, encore moins de l’hystérie. C’est juste du bon sens ! Nous avons – disons-le comme cela – deux pays proches du nôtre qui font office de laboratoire. La France et l’Italie. On est juste 15 ou 20 jours derrière eux, du point de vue de l’épidémie. Dans ces pays, on disait aussi, au début 'tout va bien, on gère, ne paniquez pas'. Et désormais ils prennent des mesures extrêmes ! Nous préférons anticiper. Etre dans l’action plutôt que dans la réaction". Des groupes de parole ont été mis sur pied, au sein de la maison de repos, pour discuter du coronavirus avec les résidents. "Nous réfléchissons aussi à d’autres façons de maintenir le lien avec les familles", explique le directeur. Discussions par Skype, par MSN, par vidéoconférence… La maison de repos va tester plusieurs méthodes pour éviter au maximum l’isolement des personnes âgées.