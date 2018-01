Françoise : "Je suis caissière depuis 30 ans"

Françoise est entrée chez GB il y a 30 ans. À l'époque, elle doit trouver un emploi rapidement. L'hypermarché se situe à 600 mètres de son domicile, elle preste 18 heures par semaine, ce qui lui laisse du temps pour s'occuper de ses deux enfants.

La première grande évolution arrive avec la reprise des supermarchés GB par Carrefour. "C’était beaucoup plus froid et l’ambiance est devenue moins familiale" remarque-t-elle. Il y a moins de 6 mois, un autre changement est introduit : la file unique. Un modèle qui vient détricoter le lien qui s’était créé avec les habitués du matin. "Les personnes âgées avaient l’habitude de venir chez une caissière bien précise, ils aimaient bien raconter leurs petites histoires. Aujourd'hui, ce n'est plus possible" regrette-t-elle.

J'ai mal partout

Au fil des ans, la pression morale et physique s’accentue. Et Françoise n’échappe pas aux séquelles. Elle souffre notamment d'arthrose. "Le dos souffre, mais aussi les bras et les jambes. J'étais souvent au self-scan et là les jambes souffrent beaucoup. Les yeux aussi, mais c’est surtout à cause des néons qu’on n’a pas voulu nous enlever au-dessus des caisses" déplore-t-elle.

Je suis prête à partir

Aujourd’hui, face à l’annonce de transformation de Carrefour, Françoise espère se voir offrir une porte de sortie. Elle serait prête à quitter l'entreprise et partir en pré-pension à condition de recevoir une bonne prime. Une seule inquiétude reste malgré tout, elle concerne ses collègues les plus jeunes, ceux qui ont encore toute une carrière devant eux.