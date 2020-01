Francis, Britannique de Belgique : "Je chante la p’tite gayole en wallon, alors j’espère qu’on va pas nous f… à la porte

C’est une maison bourgeoise, dans la région de Namur. C’est ici qu’habitent les "Anglais du village". Carol, Francis et quatre de leurs cinq enfants. Elle est en Belgique depuis 26 ans, lui depuis 35 ans. Elle est professeure d’anglais à l’école internationale de Bierges, lui était fonctionnaire au parlement européen, aujourd’hui, il est retraité.

Quand les résultats du référendum sur le Brexit sont tombés, en juin 2016, Carol a pleuré. Jamais elle ne pensait que le "oui" allait l’emporter.

Carol Hedington, Britannique de Belgique : "Le jour-même, Francis est resté toute la nuit à regarder les résultats. Je me suis dit : ça ne va pas être le "Yes". Le lendemain matin, il m’a donné les chiffres. J’ai éclaté en sanglots, j’étais choquée".

Très vite, Carol et Francis décident de demander la nationalité belge, même si Francis lui, était pour le Brexit. Pour Carol commencent alors les complications administratives. En tant qu’épouse de travailleur des institutions européennes, elle n’est pas considérée comme pleinement résidente en Belgique : "Pour le parquet de Namur, ce n’était pas légal. Pourtant cela a été donné par la commune, mais cela n’indiquait pas un séjour légal ". Carol introduit une deuxième demande, mais l’administration communale se trompe de trois jours dans son séjour. Elle doit faire appel. Refusé. Elle a dû introduire une troisième demande avant d’avoir gain de cause. Pour trois de ses enfants, mêmes difficultés : "Cela a été refusé, toujours à cause de notre statut spécial. Ils ne pourront redemander la naturalisation qu’en 2023".

Transition

En attendant, pour cette famille namuroise, c’est l’incertitude. Dans l’accord de retrait du Royaume-Uni, il est prévu une période de transition d’un an. Jusqu’au 31 décembre 2020, rien en change pour les citoyens britanniques. Mais au-delà, que se passera-t-il ? A partir du 31 janvier 2020, les enfants de Carol et Francis ne seront plus membres de l’Union européenne. La commune va les convoquer pour leur retirer leur carte d’identité actuelle. Ils recevront une carte d’identité provisoire. Pendant ce temps, leur sort devrait être scellé par le futur accord politique entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne.

"Cela donne un an pour se mettre en ordre, ou qu’il y ait des accords, mais cela crée de l’inquiétude. En Belgique, ce n’est pas comme au Royaume-Uni. On a besoin de la carte d’identité pour tout. Pour aller à la pharmacie, pour aller à la poste, donc on ne peut pas se dire que ce n’est pas grave".

"Rien n'est fait"

L’Union européenne s’est engagée à garantir les droits des citoyens britanniques dans ses Etat-membres, mais tout reste à négocier pendant cette période de transition. Pour ceux qui vivent depuis des années en Belgique, depuis bien avant le Brexit, cela devrait se passer sans problème, mais pour les autres ? Les nouveaux arrivés, ou ceux, comme les enfants de Carol, qui ont un statut spécial et/ou qui n’ont pas toujours résidé en Belgique ?

"Même l’ambassade britannique ne sait pas, parce que rien n’est encore fait. Moi j’ai pu venir travailler ici sans problème. J’ai eu ma carte de séjour, j’ai eu mon compte en banque, j’ai pu travailler. J’ai aussi pu voyager en Europe sans problèmes, et je veux que mes enfants aient les mêmes droits".

Carol a appelé sa mutuelle, pour savoir quels seront les droits de ses enfants non belges, mais elle n’a pas reçu de réponse. Ils sont encore aux études, mais pourront-ils les poursuivre aux mêmes conditions ? " Une chose qui m’énerve, c’est que nous on n’a pas eu le droit de participer au référendum, parce qu’on vit en dehors du Royaume-Uni depuis plus de 15 ans. On n’a même pas eu notre mot à dire. Il y a eu des pétitions, on a fait des tas de démarches, mais on n’a pas pu voter, et quand on va à la commune, on ne reçoit pas d’information. Ils ne savent pas ".

Francis Cole, le mari de Carol, qui était pourtant pour le Brexit se dit plutôt confiant : "Presque tous les Britanniques de Belgique travaillent, payent leurs impôts, ils achètent leur voiture, ils vont au supermarché, ils contribuent à l’économie belge. Et nous sommes bien intégrés. Ici dans le village, on nous adore. On participe à tous les événements. Moi, je chante dans la chorale du Grand Feu de Bovesse, je chante même en wallon, "la belle petite gayole", alors je ne pense pas qu’ils vont nous f… à la porte ".

Sebastian, le fils aîné de la famille, n’a pas très envie de se battre pour obtenir la nationalité belge. Je me sens Britannique. Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Peut-être que je retournerai en Grande-Bretagne. Pour la famille de Carol et Francis, il y a définitivement un avant, et un après Brexit.