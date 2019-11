France: vers une grève SNCF de grande ampleur dans le Nord à partir du 5 décembre?

Le vice-président du Conseil régional des Hauts de France chargé des transports a annoncé ce mercredi sur Twitter que "probablement aucun train, ni TER ni TERGV ni TGV ni Eurostar" ne circulera dans la région entre le 5 et le 9 décembre, dans le cadre de l'appel à la grève à la SNCF. L'état du trafic serait "proche de zéro", explique-t-il au site de France 3 Régions. "Ce sera une des grèves les plus dures qu'on ait jamais vues", ajoute-t-il.

Ces prévisions sont-elles alarmistes ? En tout cas elles ne sont pas confirmées par la SNCF, qui précise que les informations sur les trains circulant le 5 décembre seront disponibles le 3 à 17h. La grève semble importante car les conducteurs sont concernés, mais aussi les cadres et tout le réseau SNCF, qui protestent contre la réforme des retraites annoncée par le gouvernement.

Des répercussions en Belgique?

Cette situation pourrait toucher indirectement les usagers belges. Thalys n'annonce pas une circulation nulle entre la France et la Belgique, mais appelle à ne pas prendre le train pendant cette période. "Il y aura des trains mais leur nombre sera restreint", confirme le service presse de l'entreprise à la RTBF. Sur le site, on peut lire un communiqué qui évoque notamment la situation des transports publics perturbés dans la région parisienne. "Thalys invite ses clients ayant prévu de voyager vers/depuis la région parisienne les 5 ou 6 décembre, à reporter leur voyage dans la mesure du possible, écrit le site. Quelles que soient leurs conditions tarifaires, tous les billets pour des voyages les 5 ou 6 décembre sont échangeables selon disponibilités ou remboursables sans frais supplémentaire auprès du point de vente initial."



Thalys précise également que des adaptations d'horaires et de fréquences sont possibles, et que les équipes s'organisent pour prévenir les clients par e-mail et SMS. "L’ensemble des informations sur la circulation des trains est mise à jour en temps réel sur thalys.com ainsi que sur l’application Thalys", ajoute le site.