France: une élue lyonnaise sauve un homme tombé dans le Rhône (vidéo)

Une scène peu banale s’est déroulée à Lyon samedi dernier. Myriam Fogel-Jedidi, une élue locale, a secouru un homme tombé dans le Rhône alors qu’elle participait à une opération de ramassage des déchets avec l’équipe d’Étienne Blanc, candidat à la mairie de la ville.

Comme on peut le voir sur ces images, filmées par des militants LR présent à l’opération, un homme flotte dans les eaux glaciales du fleuve. Il est accroché au câble d’une péniche et semble inerte, incapable de bouger. "C’était compliqué pour le groupe d’accéder au quai à cause des plots, ils ont dû faire tout le tour", témoigne Alexandra, directrice de campagne d’Etienne Blanc, dans Le Progrès.

Myriam Fogel-Jedidi, étant une ancienne gymnaste, se décide alors à les devancer et s’élance dans une performance impressionnante : uniquement à la force des bras, elle s’accroche sur l’amarre de la péniche et traverse le fleuve jusque de l’autre côté.