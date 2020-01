France: une deuxième personne interpellée après l'arrestation d'un homme radicalisé armé

Une deuxième personne a été interpellée dimanche et placée en garde à vue, après qu'un homme fiché pour radicalisation, ayant brandi un couteau, a été blessé par la police dans le nord-est de la France, a-t-on appris lundi auprès du parquet.

Cette personne a été interpellée dimanche "vers 17H00", a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Metz Christian Mercuri, sans donner plus de détails. Des perquisitions ont également été "effectuées dimanche en fin de soirée", a-t-il ajouté. Dimanche à la mi-journée, un homme fiché S (abréviation de "sûreté de l'Etat") pour radicalisation et connu pour des troubles psychologiques a été blessé dans un quartier populaire de Metz par des policiers qui lui ont tiré dessus alors qu'il les menaçait d'un couteau en criant "Allah Akbar".

Touché à une cuisse, il a été hospitalisé, sans que son pronostic vital ne soit engagé, et placé en garde à vue. Le parquet national antiterroriste à Paris était encore en train d'évaluer l'affaire lundi matin avant de décider d'une éventuelle saisine, a indiqué Christian Mercuri. Cet incident, qui n'a pas fait de blessé en dehors de l'homme ciblé par les policiers, est intervenu deux jours après l'attaque meurtrière de Villejuif, en région parisienne, au cours de laquelle un homme de 22 ans converti à l'islam et atteint de troubles psychiatriques a tué un homme à l'arme blanche et blessé deux femmes.